AGGIORNATO ALL'8 FEBBRAIO
Medagliere Olimpiadi invernali, come è messa l'Italia? La lista aggiornata di ori, argenti, bronzi e la classifica generale
IL MEDAGLIERE DELL'ITALIA
- Oro: 1 (Pattinaggio di velocità 3000 metri)
- Argento: 2 (Staffetta mista biathlon, discesa libera)
- Bronzo: 6 (5000 metri pattinaggio di velocità, discesa libera femminile (x2), gigante parallelo di snowboard, discesa libera, team event pattinaggio di figura)
GLI ITALIANI CHE HANNO VINTO LE MEDAGLIE
- Lucia Dalmasso: bronzo (gigante parallelo femminile, snowboard)
- Dominik Fischnaller: bronzo (singolo, slittino)
- Giovanni Franzoni: argento (discesa libera, sci alpino)
- Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi: argento (staffetta mista, biathlon)
- Daniel Grassl, Charlene Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo, Sara Conti, Niccolò Macii, Lara Naki Gutmann: bronzo (team event, pattinaggio di figura)
- Sofia Goggia: bronzo (discesa libera, sci alpino)
- Francesca Lollobrigida: oro (3000m, pattinaggio di velocità)
- Riccardo Lorello: bronzo (5000m, pattinaggio di velocità)
- Dominik Paris: bronzo (discesa libera, sci alpino)
IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI 2026
- Italia, 9 medaglie (1 oro, 2 argento, 6 bronzo)
- Norvegia, 6 medaglie (3 oro, 1 argento, 2 bronzo)
- Giappone, 3 medaglie (1 oro, 1 argento, 1 bronzo)
