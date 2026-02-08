Goal.com
Oro Olimpiadi invernaliGetty Images
GOAL

Medagliere Olimpiadi invernali, come è messa l'Italia? La lista aggiornata di ori, argenti, bronzi e la classifica generale

Il medagliere dell'Olimpiade italiana 2026, aggiornato: oro, argento e bronzo, la lista delle medaglie conquistate dagli azzurri e non solo.

AGGIORNATO ALL'8 FEBBRAIO

  • IL MEDAGLIERE DELL'ITALIA

    1. Oro: 1 (Pattinaggio di velocità 3000 metri)
    2. Argento: 2 (Staffetta mista biathlon, discesa libera)
    3. Bronzo: 6 (5000 metri pattinaggio di velocità, discesa libera femminile (x2), gigante parallelo di snowboard, discesa libera, team event pattinaggio di figura)

  • GLI ITALIANI CHE HANNO VINTO LE MEDAGLIE

    • Lucia Dalmasso: bronzo (gigante parallelo femminile, snowboard) 
    • Dominik Fischnaller: bronzo (singolo, slittino) 
    • Giovanni Franzoni: argento (discesa libera, sci alpino) 
    • Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi: argento (staffetta mista, biathlon) 
    • Daniel Grassl, Charlene Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo, Sara Conti, Niccolò Macii, Lara Naki Gutmann: bronzo (team event, pattinaggio di figura)
    • Sofia Goggia: bronzo (discesa libera, sci alpino) 
    • Francesca Lollobrigida: oro (3000m, pattinaggio di velocità) 
    • Riccardo Lorello: bronzo (5000m, pattinaggio di velocità)
    Dominik Paris: bronzo (discesa libera, sci alpino) 
  • IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI 2026

    1. Italia, 8 medaglie (1 oro, 2 argento, 4 bronzo)
    2. Norvegia, 6 medaglie (3 oro, 1 argento, 2 bronzo)
    3. Giappone, 3 medaglie (1 oro, 1 argento, 1 bronzo)
