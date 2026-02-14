McTominay scalda i motori in vista di Napoli-Roma: lo scozzese vuole esserci nel big match del Maradona

In vista della super sfida tra Napoli e Roma, gara fondamentale sia in ottica Scudetto sia per la corsa Champions, l’attenzione è tutta su Scott McTominay.
Il centrocampista scozzese ha già saltato la sfida di Coppa Italia contro il Como, costata l’eliminazione ai quarti, dopo essere uscito per infortunio all’intervallo di Genoa-Napoli, nell'ultima gara di Serie A.
Antonio Conte sa bene quanto la presenza dell’ex Manchester United possa spostare gli equilibri: non solo per il lavoro in mezzo al campo, ma soprattutto per la sua capacità di incidere nei momenti decisivi.