Scott McTominay NapoliGetty Images
Michael Baldoin

McTominay scalda i motori in vista di Napoli-Roma: lo scozzese vuole esserci nel big match del Maradona

Il centrocampista vuole esserci a tutti i costi in un match chiave per il proseguo della stagione dei suoi: McTominay sa essere decisivo nei big match e non vuole mancare.

In vista della super sfida tra Napoli e Roma, gara fondamentale sia in ottica Scudetto sia per la corsa Champions, l’attenzione è tutta su Scott McTominay.

Il centrocampista scozzese ha già saltato la sfida di Coppa Italia contro il Como, costata l’eliminazione ai quarti, dopo essere uscito per infortunio all’intervallo di Genoa-Napoli, nell'ultima gara di Serie A.

Antonio Conte sa bene quanto la presenza dell’ex Manchester United possa spostare gli equilibri: non solo per il lavoro in mezzo al campo, ma soprattutto per la sua capacità di incidere nei momenti decisivi.

  • LE CONDIZIONI DI MCTOMINAY

    McTominay convive dall’inizio della stagione con un problema al tendine del gluteo destro, finora gestito senza particolari stop.

    A Marassi, però, dopo aver trovato la via del goal, il dolore è tornato a farsi sentire, costringendolo ad alzare bandiera bianca all’intervallo.

    Il forfait contro il Como è servito per recuperare al meglio e, con il passare dei giorni, le sensazioni sono in miglioramento: il problema sembra in fase di rientro.

  • MCTOMINAY VUOLE ESSERCI IN NAPOLI-ROMA

    Non vuole mancare. E difficilmente lo farà, se le condizioni lo permetteranno.

    Con il Napoli fuori dalle coppe, il campionato resta l’obiettivo primario. E in un turno che potrebbe ridisegnare la classifica, l’occasione di guadagnare punti pesa tantissimo.

    McTominay sa quanto valga questa sfida e, se il fastidio sarà gestibile, è pronto a stringere i denti per trascinare i compagni.

  • MATCH DELICATO? CI PENSA MCTOMINAY

    Lo aveva già dimostrato lo scorso anno: basta pensare alla rete decisiva contro il Cagliari, quella che ha indirizzato lo Scudetto. E lo ha confermato anche in questa stagione.

    Quando il pallone scotta, Scott McTominay non sente la pressione: anzi, la trasforma in energia.

    La prima rete del Napoli in questa Serie A porta la sua firma. Così come i tre goal segnati contro l’Inter, che hanno fruttato quattro punti pesantissimi, e il sigillo nell’ultima sfida contro il Genoa, con una giocata personale che ha riportato immediatamente il match in equilibrio.

    Lo scozzese ha mostrato lo stesso istinto anche in Nazionale, con una rovesciata spettacolare nel match decisivo contro la Danimarca, valso la qualificazione ai Mondiali.

    In sintesi: McTominay è l’uomo delle grandi notti. E contro la Roma - se tutto andrà per il meglio - potrebbe essere ancora una volta la sua serata.

