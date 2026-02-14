McTominay scalda i motori in vista di Napoli-Roma: lo scozzese vuole esserci nel big match del Maradona

Lo aveva già dimostrato lo scorso anno: basta pensare alla rete decisiva contro il Cagliari, quella che ha indirizzato lo Scudetto. E lo ha confermato anche in questa stagione.

Quando il pallone scotta, Scott McTominay non sente la pressione: anzi, la trasforma in energia.

La prima rete del Napoli in questa Serie A porta la sua firma. Così come i tre goal segnati contro l’Inter, che hanno fruttato quattro punti pesantissimi, e il sigillo nell’ultima sfida contro il Genoa, con una giocata personale che ha riportato immediatamente il match in equilibrio.

Lo scozzese ha mostrato lo stesso istinto anche in Nazionale, con una rovesciata spettacolare nel match decisivo contro la Danimarca, valso la qualificazione ai Mondiali.

In sintesi: McTominay è l’uomo delle grandi notti. E contro la Roma - se tutto andrà per il meglio - potrebbe essere ancora una volta la sua serata.