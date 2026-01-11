McTominay infinito, 'salva' il Napoli a San Siro, di nuovo decisivo contro l'Inter: è il quarto goal ai nerazzurri

Inter-McTominay 2-2, si potrebbe riassumere così la serata di San Siro, dove si, c'è stato anche altro ovviamente, ma soprattutto la sfida tra i nerazzurri e un giocatore che non voleva proprio saperne di perdere.
Scott McTominay si conferma il giocatore delle grandi notti, dei momenti decisivi della stagione. La doppietta contro l'Inter ha un valore enorme per la classifica del Napoli, che resta così a 4 punti di distanza.
I nerazzurri devono ancora una volta fare i conti con la vena realizzativa dello scozzese, che ormai si è abituato a segnare sempre contro l'Inter.