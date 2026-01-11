Pubblicità
Andrea Ajello

McTominay infinito, 'salva' il Napoli a San Siro, di nuovo decisivo contro l'Inter: è il quarto goal ai nerazzurri

Sempre Scott McTominay, ancora una volta lo scozzese nel momento più importante si prende la scena: doppietta che tiene la squadra di Conte sulla scia dell'Inter.

Inter-McTominay 2-2, si potrebbe riassumere così la serata di San Siro, dove si, c'è stato anche altro ovviamente, ma soprattutto la sfida tra i nerazzurri e un giocatore che  non voleva proprio saperne di perdere.

Scott McTominay si conferma il giocatore delle grandi notti, dei momenti decisivi della stagione. La doppietta contro l'Inter ha un valore enorme per la classifica del Napoli, che resta così a 4 punti di distanza.

I nerazzurri devono ancora una volta fare i conti con la vena realizzativa dello scozzese, che ormai si è abituato a segnare sempre contro l'Inter. 

  • L'ERRORE INIZIALE DI MCTOMINAY

    E pensare che la sua partita era iniziata nel peggiore dei modi, con la palla persa in mezzo al campo, recuperata da Zielinski, da cui nasce il goal del vantaggio dell'Inter firmato da Dimarco.

    Un'ingenuità di McTominay, un po' troppo leggero nel contrasto e non bravo a percepire il pericolo. Episodio che avrebbe potuto condizionare la sua partita ma che in realtà lo ha acceso, con una reazione da campione. 

  • MCTOMINAY, IL CENTROCAMPISTA CENTRAVANTI

    Ha fatto davvero quasi tutto McTominay, che nel momento più difficile del Napoli ha trovato la forza di riportare due volte in parità la sua squadra. Al 26esimo e poi a 9 minuti dalla fine, quando tutto sembrava ormai essere indirizzato verso la vittoria dell'Inter.

    E i goal, ancora una volta, sono più da centravanti che da centrocampista; il primo è un taglio perfetto sul primo palo anticipando un difensore come Akanji. E il secondo invece è da "fermo", coordinandosi nel migliore dei modi e segnando di prima intenzione. 

  • TERZO GOAL A SAN SIRO: INTER VITTIMA PREFERITA

    San Siro, quando c'è l'Inter davanti, porta bene al centrocampista scozzese che già sapeva cosa voler dire segnare in questo stadio contro i nerazzurri. Lo aveva già fatto nella passata stagione, nella gara d'andata.

    In quel caso era stato il goal dell'1-0, con la gara che anche quella volta si è conclusa in parità. Sono già tre i goal di McTominay a San Siro contro l'Inter in due gare, una media straordinaria. 

    A questi si aggiunge la rete di pochi mesi fa, in Napoli-Inter nella vittoria per 3-1 della squadra di Conte. Dopo stasera l'Inter è diventata la vittima preferita dello scozzese /4 goal);  al massimo aveva segnato alla stessa squadra per tre volte, ovvero l'Aston Villa, ai tempi di Manchester. 

  • L'UOMO DEI GOAL PESANTI

    McTominay segna tanto e lo sta facendo anche quest'anno dopo gli straordinari numeri del suo primo anno in Italia ma soprattutto i suoi goal pesano e spostano la stagione del Napoli.

    Ne ha segnati sei nelle ultime sette gare dello scorso campionato, tra cui quello nell'ultima giornata contro il Cagliari, trascinando la squadra di Conte al titolo. E la doppietta contro l'Inter permette al Napoli di rimanere a distanza di quattro punti, evitando di finire a -7 e rischiare così di far scappare forse definitivamente l'Inter. 

  • "SE L'INTER NON AVESSE LAUTARO, THURAM, BARELLA..."

    Ai microfoni di DAZN, McTominay ha poi ricordato i tanti problemi avuti dal Napoli in questa stagione, volendo rimarcare quindi il lavoro fatto dalla squadra: "No Anguissa, no Lukaku, no Gilmour, no Rrahmani a inizio stagione, no De Bruyne, Neres infortunato. Se l'Inter non avesse Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu...diventa difficile. Noi non molliamo mai, abbiamo dato tutto"

