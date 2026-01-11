McTominay infinito, 'salva' il Napoli a San Siro, di nuovo decisivo contro l'Inter: è il quarto goal ai nerazzurri

Ha fatto davvero quasi tutto McTominay, che nel momento più difficile del Napoli ha trovato la forza di riportare due volte in parità la sua squadra. Al 26esimo e poi a 9 minuti dalla fine, quando tutto sembrava ormai essere indirizzato verso la vittoria dell'Inter.

E i goal, ancora una volta, sono più da centravanti che da centrocampista; il primo è un taglio perfetto sul primo palo anticipando un difensore come Akanji. E il secondo invece è da "fermo", coordinandosi nel migliore dei modi e segnando di prima intenzione.