McKennie superstar, Seedorf ha trovato l'erede: "In lui rivedo me"

Classe 1998, McKennie è uno dei migliori marcatori stagionali della Juventus, con otto goal segnati e sette assist forniti ai compagni. Secondo Spalletti può giocare anche punta, per far capire quanto sia duttile: nelle ultime partite di Madama, ad esempio, è stato inserito anche come attaccante in occasione dell'andata contro il Galatasaray, mentre nel ritorno ha agito da terzino sinistro.

A febbraio, inoltre, McKennie ha giocato anche da esterno destro di centrocampo e mezz'ala. Insomma, il 27enne è ovunque.