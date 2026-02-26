McKennie superstar, Seedorf ha trovato l'erede: "In lui rivedo me"

Anno dopo anno, Weston McKennie è sempre stato vicino a lasciare la Juventus. Ogni sessione di mercato sembrava quella buona per un saluto alla maglia bianconera, prima che, costantemente, il giocatore statunitense cominciasse a brillare, rendendolo intoccabile per ogni allenatore. Ora l'ex Schalke è diventato intoccabile e nessuno metterebbe in discussione il suo futuro in bianconero.
Il rinnovo di McKennie, attualmente in scadenza il prossimo giugno, è la priorità della Juventus insieme a quello di mister Spalletti: la stagione 2026/2027 dovrà ripartire da loro, considerando quanto mostrato dal giocatore nord-americano e dall'ex tecnico del Napoli negli ultimi mesi.
McKennie segna, gioca ovunque, serve assist: la Juventus non può fare a meno di uno come lui, elogiato anche da Clarence Seedorf a margine della partita contro il Galatasaray, alla fine vinta 'solo' per 3-2 dopo il 3-0 segnato proprio dal numero 22, in grado di portare il match ai supplementari, dove il team turco ha trovato le due reti che hanno permesso il passaggio agli ottavi di finale.