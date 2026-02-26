Goal.com
McKennie JuventusGetty Images
Francesco Schirru

McKennie superstar, Seedorf ha trovato l'erede: "In lui rivedo me"

Nonostante l'eliminazione dalla Champions, McKennie ha giocato un'altra grande partita, in cui è stato inserito nel quarto ruolo diverso nelle ultime quattro gare.

Anno dopo anno, Weston McKennie è sempre stato vicino a lasciare la Juventus. Ogni sessione di mercato sembrava quella buona per un saluto alla maglia bianconera, prima che, costantemente, il giocatore statunitense cominciasse a brillare, rendendolo intoccabile per ogni allenatore. Ora l'ex Schalke è diventato intoccabile e nessuno metterebbe in discussione il suo futuro in bianconero.

Il rinnovo di McKennie, attualmente in scadenza il prossimo giugno, è la priorità della Juventus insieme a quello di mister Spalletti: la stagione 2026/2027 dovrà ripartire da loro, considerando quanto mostrato dal giocatore nord-americano e dall'ex tecnico del Napoli negli ultimi mesi.

McKennie segna, gioca ovunque, serve assist: la Juventus non può fare a meno di uno come lui, elogiato anche da Clarence Seedorf a margine della partita contro il Galatasaray, alla fine vinta 'solo' per 3-2 dopo il 3-0 segnato proprio dal numero 22, in grado di portare il match ai supplementari, dove il team turco ha trovato le due reti che hanno permesso il passaggio agli ottavi di finale.

  • LE PAROLE DI SEEDORF

    "In lui rivedo me nei miei primi anni di carriera"ha detto Clarence Seedorf a Prime Video.

    "C'è tutto, intelligenza tattica e voglia di mettersi a disposizione, ma soprattutto un'ottima qualità in tutte e due le fasi". 

    Un elogio importante da parte di uno dei centrocampisti più forti nella prima decade degli anni 2000, in grado di giocare ovunque, segnare a più non posso e fornire esperienza continua alle sue squadre.

  • LA STAGIONE DI MCKENNIE

    Classe 1998, McKennie è uno dei migliori marcatori stagionali della Juventus, con otto goal segnati e sette assist forniti ai compagni. Secondo Spalletti può giocare anche punta, per far capire quanto sia duttile: nelle ultime partite di Madama, ad esempio, è stato inserito anche come attaccante in occasione dell'andata contro il Galatasaray, mentre nel ritorno ha agito da terzino sinistro.

    A febbraio, inoltre, McKennie ha giocato anche da esterno destro di centrocampo e mezz'ala. Insomma, il 27enne è ovunque.

  • IL MONDIALE IMMINENTE

    Al pari di Pulisic, McKennie sarà una delle superstar degli USA padroni di casa al Mondiale 2026 oramai imminente.

    La Coppa del Mondo casalinga sarà un modo ulteriore per mettersi in mostra, con le big europee che proveranno ad acquistarlo con o senza rinnovo con la Juventus.

    Con i tifosi di casa e una squadra che può contare su diversi ottimi elementi, gli USA potrebbero andare realmente lontano per la prima volta dopo decenni.

    A giugno e luglio la miglior, attuale, stagione della carriera di McKennie potrebbe andare oltre: a questo ritmo, può ancora migliorare.

  • RINNOVO IMMINENTE

    Come detto, il rinnovo di McKennie è la priorità della Juventus, al pari di quello di Spalletti.

    L'accordo quadriennale, fino al 2030, dovrebbe arrivare nella prima settimana di marzo. Un rinnovo fondamentale per la squadra del futuro, che ripartirà dalla sua duttilità, tecnica e tenacia.

