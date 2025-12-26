Ci sono così tante variabili in gioco, ma guardando indietro ai tempi in cui McKennie era più giovane, era chiaro che avesse il potenziale per diventare un centrocampista di élite. Ha impressionato allo Schalke e anche durante la sua poco saggia esperienza al Leeds, dimostrando di essere in grado di giocare in quella posizione ad alti livelli.

Naturalmente, le abilità non sempre si traducono in longevità. Ci sono molti esempi di giocatori che con l'età diventano dei veri e propri coltellini svizzeri. L'esempio più evidente, e questo è un buon paragone per McKennie, è James Milner.

Era un centrocampista di élite al Leeds, ma verso la fine dei suoi vent'anni era in grado di giocare un po' ovunque. Oggi è l'incarnazione della versatilità. Anche molti altri centrocampisti hanno giocato in altre posizioni. Steven Gerrard è stato terzino destro per un po'. Federico Valverde, nonostante sia ovviamente un centrocampista centrale perfetto, ha colmato lacune qua e là.

Tuttavia, entrambi questi giocatori si sono stabilizzati intorno ai 25 anni. McKennie ora ha 27 anni e forse ha bisogno di trovare un posto che gli permetta di fare proprio questo.