Thomas Hindle

Il futuro di McKennie a un bivio: vuole restare alla Juventus, ma è la scelta giusta?

McKennie vuole rimanere alla Juventus anche se il suo contratto sta per scadere, ma dopo anni di incertezza è lecito chiedersi se questa sia la mossa giusta.

Weston McKennie non rilascia molte interviste. È un calciatore molto riservato. Questo atteggiamento rispecchia perfettamente la personalità di McKennie. Il centrocampista della nazionale statunitense ha chiarito, con i fatti e non con le parole, che giocherebbe praticamente ovunque pur di scendere in campo. Questo atteggiamento deriva dalla sua filosofia di mantenere un profilo basso e lasciare che sia il suo gioco a parlare.

Il mistero, quindi, non è McKennie stesso, ma la situazione che lo circonda. In una rara apparizione pubblica all'inizio di questa settimana - un evento di beneficenza, non un'intervista ufficiale - McKennie ha dichiarato che vorrebbe rimanere alla Juventus oltre la scadenza del suo contratto a giugno.

"Torino è una parte importante della mia vita, quindi voglio fare tutto il possibile per le persone che vivono qui" ha detto. "È difficile essere qui e giocare 200 partite, ma ci sono riuscito e spero di giocarne altre cento... Spero di rimanere alla Juventus. Ma lascio tutto nelle mani del mio agente".

E questo fa sorgere una domanda: perché?

McKennie vive lo stesso ciclo ogni anno. Gli viene detto che può andarsene se arriva l'offerta giusta. Valuta alcune offerte, alcune delle quali potrebbero garantirgli un ingaggio più vantaggioso, e poi, inevitabilmente, rimane alla Juventus. 

Segue un periodo di incertezza, prima che un nuovo allenatore decida inevitabilmente che l'americano ha un posto da qualche parte, ovunque, nella sua formazione titolare. McKennie ha collezionato 200 presenze e cinque anni di permanenza alla Juve, ma poco è cambiato.

Ma ora sembra davvero di essere a un bivio. McKennie ha parlato. Il suo contratto scade tra sei mesi. Dal 1° gennaio sarà libero di negoziare con altre squadre. È l'anno dei Mondiali e non sembra esserci alcuna proroga immediata sul tavolo. 

È questa la versione di McKennie che giocherà per il resto della sua carriera: un giocatore utile che fa il suo dovere per una Juve in difficoltà? O dovrebbe aspirare a qualcosa di più? Questo contratto definirà probabilmente il resto della carriera di McKennie. Deve semplicemente fare la scelta giusta.

    Difficile da valutare

    McKennie è difficile da quantificare, soprattutto perché non ha una posizione naturale. In 22 presenze in questa stagione, l'americano ha ricoperto cinque ruoli diversi - centrocampista difensivo, centrocampista centrale, centrocampista offensivo, terzino destro e terzino sinistro - in una varietà di sistemi. 

    Nominalmente, o almeno tradizionalmente, McKennie è un centrocampista centrale: un numero 8 box-to-box capace di fare un po' di tutto. Ma questa etichetta ha i suoi limiti. A partire dalla fine della scorsa stagione, la sua versatilità si è estesa ulteriormente, con ulteriori spostamenti nel ruolo di terzino sinistro e ala sinistra.

    Il nuovo allenatore Luciano Spalletti è forse più un ideologo del 3-4-2-1, ma nemmeno lui sembra riuscire a decidere quale ruolo assegnare al suo talento americano, alternandolo tra terzino destro e centrocampista offensivo destro.

    Tutto ciò significa che le statistiche non rendono giustizia all'americano. I suoi due assist in Serie A e i due goal in Champions League non riflettono la sua qualità in attacco. Se si guardano i numeri difensivi, si vede che McKennie vince molti duelli aerei, il che ha senso dato che è alto 1,83 m, ma non fa molto altro. I suoi numeri relativi a contrasti, intercetti e respinte sono tutti al di sotto della media tra i terzini, ma sono molto al di sopra della media tra i centrocampisti offensivi.

    Il punto, più in generale, è che essere bravo in tutto, o almeno essere in grado di fare tutto, rende McKennie più difficile da valutare in un mondo freddo e duro come quello dei dati.

    Il ciclo annuale

    C'è un ciclo familiare con McKennie, che inizia con lo scetticismo. Questo tende a svanire una volta che gli allenatori lo vedono da vicino. Alla Juventus, però, questo processo di valutazione raramente ha il tempo di stabilizzarsi. In sei stagioni, McKennie ha giocato per sei allenatori diversi, nessuno dei quali è durato più di una stagione completa: un livello di turnover che rende quasi impossibile una visione a lungo termine.

    La Juve è in crisi a livello dirigenziale e, dopo uno scandalo finanziario e l'addio di numerosi direttori sportivi, i bianconeri non sono riusciti a mettere insieme il giusto gruppo di giocatori, in modo costante, per anni. Cristiano Ronaldo era, infatti, l'incarnazione del problema, un giocatore acquistato a caro prezzo solo per il suo nome, che ha decimato le finanze della società per le stagioni a venire.

    Questo rende estremamente difficile per un nuovo allenatore stabilire i suoi preferiti. E McKennie tende ad essere tra i primi a cui viene detto che possono andarsene. Forse è perché non rientra in uno schema prestabilito. La maggior parte degli allenatori ama arrivare al lavoro con un sistema chiaro, un'idea di come vogliono giocare. Alla Juve, il calcio dovrebbe essere bello da vedere, con il giocatore giusto in ogni posizione. McKennie è diventato vittima della sua stessa versatilità.

    Qual è la posizione migliore di McKennie?

    Ci sono così tante variabili in gioco, ma guardando indietro ai tempi in cui McKennie era più giovane, era chiaro che avesse il potenziale per diventare un centrocampista di élite. Ha impressionato allo Schalke e anche durante la sua poco saggia esperienza al Leeds, dimostrando di essere in grado di giocare in quella posizione ad alti livelli.

    Naturalmente, le abilità non sempre si traducono in longevità. Ci sono molti esempi di giocatori che con l'età diventano dei veri e propri coltellini svizzeri. L'esempio più evidente, e questo è un buon paragone per McKennie, è James Milner. 

    Era un centrocampista di élite al Leeds, ma verso la fine dei suoi vent'anni era in grado di giocare un po' ovunque. Oggi è l'incarnazione della versatilità. Anche molti altri centrocampisti hanno giocato in altre posizioni. Steven Gerrard è stato terzino destro per un po'. Federico Valverde, nonostante sia ovviamente un centrocampista centrale perfetto, ha colmato lacune qua e là.

    Tuttavia, entrambi questi giocatori si sono stabilizzati intorno ai 25 anni. McKennie ora ha 27 anni e forse ha bisogno di trovare un posto che gli permetta di fare proprio questo.

    Il punto di atterraggio ideale

    Ma chi lo prenderà? E qual è la soluzione giusta? L'anno scorso circolavano voci secondo cui l'FC Cincinnati fosse interessato a lui e disposto a pagare una cifra considerevole come compenso. La MLS avrebbe un senso. Si tratterebbe senza dubbio di un passo indietro rispetto alla Serie A in termini di qualità. Ma McKennie potrebbe tranquillamente chiedere 10 milioni di dollari a stagione, giocare in patria e diventare immediatamente uno dei migliori giocatori del campionato. Sembra una scommessa sicura.

    Tuttavia, c'è la sensazione che un trasferimento nella MLS, con tutto il rispetto per un campionato in costante miglioramento, possa essere una prospettiva per il futuro, tra qualche anno. Per ora, l'attenzione potrebbe rimanere concentrata sull'Europa. 

    In passato ci sono stati sporadici voci con l'Arsenal, mentre l'Aston Villa è spuntata qua e là. L'Aston Villa potrebbe essere una scelta sensata, soprattutto se riuscisse a convincerlo a trasferirsi a Birmingham con un trasferimento a titolo gratuito. 

    Sembrerebbe la scelta ideale per l'allenatore Unai Emery, che apprezza i centrocampisti energici e avrà bisogno di un piano di successione per l'eccellente ma ormai anziano John McGinn. Un ritorno in Premier League potrebbe essere allettante. L'Aston Villa è sulla buona strada per giocare in Europa la prossima stagione, ma non può spendere molto a causa delle restrittive norme sul profitto e la sostenibilità. Dovrà migliorare con poco. Cosa c'è di meglio di un giocatore a parametro zero?

    Tuttavia, anche altri club europei potrebbero essere interessati ai suoi servizi. C'è sempre mercato per i buoni centrocampisti centrali, e il curriculum di McKennie alla Juventus parla da solo. Il calcio spagnolo non sarebbe la soluzione ideale, ma anche un ritorno in Bundesliga avrebbe senso.

    Pochettino, i Mondiali e il futuro?

    Sarà un'estate difficile per i trasferimenti. La scadenza del contratto di McKennie, infatti, arriva in un momento particolare. L'obiettivo immediato per la maggior parte dei giocatori è la Coppa del Mondo. Il manager della rappresentativa statunitense Mauricio Pochettino ha un rapporto curioso con McKennie. L'argentino ha escluso il giocatore della Juventus dalla rosa di novembre, nonostante fosse in perfetta forma e disponibile per una doppia amichevole contro forti squadre sudamericane. 

    Pochettino ha dichiarato all'epoca che voleva che McKennie acquisisse minuti di gioco sul campo di allenamento sotto la guida del suo nuovo allenatore, nominato meno di un mese prima. Ma la maggior parte della rosa della Juventus, all'epoca, era impegnata in impegni internazionali. Cosa avrebbe potuto imparare McKennie nel suo breve periodo trascorso quasi da solo a Torino?

    Ci sono state anche voci che suggerivano una mancanza di chiarezza sulla visione di Mauricio Pochettino riguardo a McKennie. Anche se il commissario tecnico degli Stati Uniti non ha parlato pubblicamente del ruolo del centrocampista, le recenti selezioni della rosa e i modelli di utilizzo hanno spesso visto altri giocatori favoriti in ruoli simili, lasciando la posizione di McKennie meno chiara. 

    Ciò che è chiaro, tuttavia, è il consolidato curriculum di McKennie con la nazionale. È stato un elemento chiave del centrocampo degli Stati Uniti ai Mondiali del 2022, schierato titolare insieme a Tyler Adams e Yunus Musah. Alla Copa América del 2024, il suo torneo è stato a volte oscurato dai suoi commenti pubblici sulle condizioni del campo, anche se non è stato indicato come uno dei fattori determinanti dell'eliminazione precoce degli Stati Uniti.

    Più in generale, quindi, ci sono molte prove che suggeriscono che dovrebbe essere nella rosa degli Stati Uniti quest'estate. Cosa succederà dopo, però, è molto incerto.

