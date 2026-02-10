Goal.com
Nino Caracciolo

McKennie, la centralità nella Juventus e il contratto in scadenza: le richieste economiche e gli occhi delle big

La Juventus ha riaperto i colloqui per il rinnovo del centrocampista americano in scadenza a giugno: McKennie, che piace a diverse big, ha presentato le sue richieste di ingaggio.

Un intoccabile con il contratto in scadenza a fine stagione. Con ogni probabilità, nessuno in casa Juventus immaginava che Weston McKennie diventasse fin da subito uno dei giocatori chiave del progetto tattico di Spalletti.

Il campo invece ha promosso a pieni voti il duttile centrocampista americano a cui il nuovo tecnico bianconero non rinuncia mai. E a cui non vorrebbe rinunciare nemmeno nella prossima stagione.

Ragion per cui la Juventus ha ripreso i discorsi per il prolungamento di contratto di McKennie: una partita aperta e dal risultato ancora tutto da decidere.

  • RIAPERTI I DIALOGHI PER IL RINNOVO

    McKennie ha il contratto in scadenza a giugno e con ogni probabilità avrebbe lasciato la Juventus a fine stagione senza l’approdo di Spalletti sulla panchina bianconera. Con il nuovo tecnico, invece, l’americano è divenuto un punto fermo e la società ha ripreso i dialoghi per prolungare il contratto.

    “Riguardo McKennie stiamo procedendo con i colloqui, riguardo il mister, ha parlato anche lui, siamo veramente contenti di quello che sta facendo e ci siederemo nelle prossime settimane", ha ammesso nei giorni scorsi il ds Ottolini a SportMediaset.

  • PUNTO FERMO DI SPALLETTI

    Da quando Spalletti è arrivato sulla panchina della Juventus non ha mai rinunciato a McKennie, schierato sempre titolare e con risultati davvero super. Sotto la gestione Spalletti l’americano ha messo a segno tutti i sette goal stagionali (4 in Serie A e 3 in Coppa Italia), divenendo una preziosissima arma tattica.

  • LE RICHIESTE ECONOMICHE DI MCKENNIE

    La Juventus come detto ha riaperto i dialoghi per il rinnovo di McKennie, con l’americano che dal canto suo ha dimostrato di avere le idee abbastanza chiare. Come riporta ‘TuttoSport’, il calciatore ha dato priorità alla permanenza in bianconero, chiedendo però un notevole aumento di ingaggio, circa 4 milioni di euro a stagione. Una richiesta importante alla quale andrebbero anche aggiunte le commissioni per gli agenti.

  • GLI OCCHI DELLE ALTRE BIG

    La possibilità di tesserare McKennie a parametro zero fa gola a molti. Sull’americano, che può già firmare con qualsiasi altro club vista la sua situazione contrattuale, hanno messo gli occhi Inter e Atletico Madrid che hanno già effettuato i primi sondaggi. Inoltre c’è sempre da tenere in considerazione il suggestivo ritorno in MLS una volta terminato il Mondiale. Scenari che la Juventus vuole allontanare definitivamente.

