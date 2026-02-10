McKennie, la centralità nella Juventus e il contratto in scadenza: le richieste economiche e gli occhi delle big

Un intoccabile con il contratto in scadenza a fine stagione. Con ogni probabilità, nessuno in casa Juventus immaginava che Weston McKennie diventasse fin da subito uno dei giocatori chiave del progetto tattico di Spalletti.
Il campo invece ha promosso a pieni voti il duttile centrocampista americano a cui il nuovo tecnico bianconero non rinuncia mai. E a cui non vorrebbe rinunciare nemmeno nella prossima stagione.
Ragion per cui la Juventus ha ripreso i discorsi per il prolungamento di contratto di McKennie: una partita aperta e dal risultato ancora tutto da decidere.