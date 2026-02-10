McKennie, la centralità nella Juventus e il contratto in scadenza: le richieste economiche e gli occhi delle big

McKennie ha il contratto in scadenza a giugno e con ogni probabilità avrebbe lasciato la Juventus a fine stagione senza l’approdo di Spalletti sulla panchina bianconera. Con il nuovo tecnico, invece, l’americano è divenuto un punto fermo e la società ha ripreso i dialoghi per prolungare il contratto.

“Riguardo McKennie stiamo procedendo con i colloqui, riguardo il mister, ha parlato anche lui, siamo veramente contenti di quello che sta facendo e ci siederemo nelle prossime settimane", ha ammesso nei giorni scorsi il ds Ottolini a SportMediaset.