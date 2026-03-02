McKennie sempre più al “centro del villaggio” della Juventus: da semplice jolly a uomo chiave del presente e del futuro

Prima Yildiz, poi McKennie. Sul taccuino ci sono anche altri nomi come Locatelli, Thuram e Kalulu, e soprattutto il più atteso: Luciano Spalletti.

La Juventus ha le idee chiarissime sul proprio futuro e, nonostante diversi anni lontana dalle posizioni di vertice per lottare per i titoli, la sensazione è che la strada intrapresa sia quella giusta.

I rinnovi dei giocatori chiave non rappresentano soltanto un segnale di mercato, ma un vero e proprio messaggio di fiducia verso chi oggi è centrale nel progetto e lo sarà inevitabilmente anche in futuro.