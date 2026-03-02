McKennie sempre più al “centro del villaggio” della Juventus: da semplice jolly a uomo chiave del presente e del futuro

Pensare che più volte era stato a un passo dall’addio alla Juventus, spesso indicato come il “sacrificabile” per fare spazio ad altri centrocampisti.
La storia d’amore tra Weston McKennie e la Vecchia Signora ha attraversato diversi momenti di crisi, ma nel giro di pochi mesi lo scenario è cambiato radicalmente.
Per i tifosi è intoccabile e per l’allenatore, Luciano Spalletti, non esiste una formazione senza di lui: lo statunitense è diventato il secondo tassello, dopo Kenan Yildiz, su cui la Juventus ha deciso di ripartire per costruire il proprio futuro, e il rinnovo del contratto ne è la prova inconfutabile.