Weston McKennie JuventusGetty Images
Francesco Schirru

McKennie si allena a parte, ma non dovrebbe saltare Inter e Derby d'Italia: tornerà presto

Il centrocampista bianconero non si è allenato con la squadra nell'ultima sessione, ma la sua presenza a San Siro non dovrebbe essere in pericolo.

Insieme a Yildiz, McKennie è probabilmente il protagonista della Juventus 2025/2026. Fondamentale con la sua duttilità, ma anche in termini di reti segnate, il giocatore statunitense è sempre più al centro della squadra di Spalletti, che lo considera imprescindibile e possibile attaccante in caso di necessità. 

La notizia a pochi giorni dall'Inter e dal Derby d'Italia ha fatto tremare i tifosi della Juventus, ma lo stop dell'11 febbraio non avrà grosse conseguenze. McKennie, infatti, ha lavorato a parte nella seduta di mercoledì per un taglio alla caviglia, che non destra preoccupazione in vista del match di domenica. 

L'ex Schalke dovrebbe tornare in gruppo già giovedì, così da poter essere schierato titolare sabato a San Siro.

  • LA STAGIONE DI MCKENNIE

    Dopo l'ennesima sessione estiva in cui sembrava in procinto di lasciare la Juventus, ancora una volta McKennie è rimasto in bianconero dimostrando di poter essere un imprescindibile per i bianconeri. 

    Soprattutto con l'arrivo di Spalletti, il giocatore texano ha acquisito ulteriore fiducia: ora sono quattro goal e tre assist in campionato, più tre reti in Champions League.

    In grado di ricoprire le più svariate posizioni, McKennie ha già superato sè stesso in termini realizzativi, tanto che il suo precedente record di sei goal è stato superato nella partita contro la Lazio. Con altri quattro mesi davanti a sè, la doppia cifra appare assolutamente raggiungibile per la prima volta in carriera.

  • CONCEICAO IN GRUPPO

    Oltre alla novità su McKennie, la sessione di mercoledì ha presentato il ritorno in gruppo di Conceicao, candidato a una maglia da titolare per la partita contro l'Inter.

    Ancora fuori invece Vlahovic e Milik, entrambi ai box da tempo e impossibilitati a scendere in campo contro la capolista.

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER–JUVENTUS

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dumfries

    Ballottaggi: Acerbi 55%–Bisseck 45%, Sucic 55%–Barella 45%, Zielinski 55%–Calhanoglu 45%, Thuram 65%–Pio Esposito 35%

    Chivu orientato ad un solo cambio rispetto alla formazione che ha vinto a Reggio Emilia: Acerbi in vantaggio su Bisseck. Barella e Calhanoglu tornano almeno in panchina dopo il rientro in gruppo.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Milik, Vlahovic

    Ballottaggi: Koopmeiners 55%–Kelly 45%, Cambiaso 60%–Cabal 40%, Miretti 55%–Conceicao 45%

