McKennie si allena a parte, ma non dovrebbe saltare Inter e Derby d'Italia: tornerà presto

Insieme a Yildiz, McKennie è probabilmente il protagonista della Juventus 2025/2026. Fondamentale con la sua duttilità, ma anche in termini di reti segnate, il giocatore statunitense è sempre più al centro della squadra di Spalletti, che lo considera imprescindibile e possibile attaccante in caso di necessità.

La notizia a pochi giorni dall'Inter e dal Derby d'Italia ha fatto tremare i tifosi della Juventus, ma lo stop dell'11 febbraio non avrà grosse conseguenze. McKennie, infatti, ha lavorato a parte nella seduta di mercoledì per un taglio alla caviglia, che non destra preoccupazione in vista del match di domenica.

L'ex Schalke dovrebbe tornare in gruppo già giovedì, così da poter essere schierato titolare sabato a San Siro.