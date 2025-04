McKennie in gruppo, le ultime su Koopmeiners e Yildiz: chi recupera per Parma-Juventus

Parma Calcio 1913 vs Juventus

Tudor alle prese con diversi giocatori da valutare per la trasferta di Parma: recuperato McKennie, le condizioni di Koopmeiners e Yildiz.

La Juventus prosegue la preparazione vero il prossimo impegno in campionato, che vedrà i bianconeri sul campo del Parma (lunedì alle 20:45). Settimana lunghissima quindi per Igor Tudor che ha potuto però lavorare senza molti giocatori in questi giorni.

Dopo Juve-Lecce infatti si sono fermati sia Weston McKennie che Teun Koopmeiners mentre nell'allenamento di mercoledì si è fatto male Kenan Yildiz. Già assente Mbangula oltre ai lungodegenti come Bremer, Cabal Milik e Gatti, quest'ultimo che punta a rientrare per inizio maggio.

A tre giorni dalla partita, una buona notizia è arrivata per il tecnico croato, che ritrova McKennie. Cosa filtra sulla presenza degli altri bianconeri.