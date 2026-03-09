McKennie a GOAL: "Giocare i Mondiali negli Stati Uniti porta motivazione e pressione"

Ci saranno diversi fattori che la Nazionale statunitense e le sue rivali dovranno affrontare quando inizieranno i Mondiali: le temperature in alcune città ospitanti sono destinate a salire, inoltre saranno necessari lunghi viaggi per attraversare il Nord America.

McKennie, diventato ambasciatore globale di Vita Coco, il marchio americano leader nel settore dell'acqua di cocco che fornisce ingredienti semplici ed elettroliti naturali agli atleti d'élite e agli appassionati di sport di tutti i giorni, ha aggiunto che cercherà di mantenersi in condizioni fisiche ottimali, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi collettivi della propria selezione: "Il recupero e l'idratazione sono una parte importante della mia routine, soprattutto con il caldo e i continui spostamenti. Quando si hanno tempi di recupero brevi tra una partita e l'altra, bisogna essere molto attenti a come ci si riprende, e l'idratazione per me è sempre il punto di partenza".

"Mi concentro sul mantenere una routine costante durante tutta la giornata, sia che mi alleni o che sia in viaggio, in modo che il mio corpo possa recuperare più velocemente e mantenere costante il mio livello di energia. Ecco perché porto sempre con me Vita Coco: è un modo semplice e affidabile per rimanere idratato e reintegrare efficacemente gli elettroliti, indipendentemente da dove mi trovi".