Weston McKennie
Chris Burton

McKennie a GOAL: "Giocare i Mondiali negli Stati Uniti porta motivazione e pressione"

Weston McKennie, in esclusiva a GOAL, svela le proprie sensazioni in vista dei Mondiali americani: "Energia, orgoglio e motivazione extra, la pressione va accettata".

Weston McKennie ammette che gli Stati Uniti saranno sotto "pressione" per ottenere risultati positivi ai Mondiali in casa, ma ritiene che tale livello di aspettative porterà con sé una "motivazione extra"

Gli USA stanno contando i giorni che mancano a un altro grande torneo sul suolo americano e il centrocampista della Juventus, a GOAL, ha spiegato come la squadra di Mauricio Pochettino affronterà le sfide relative a caldo e spostamenti.

  • MCKENNIE PARTE DELLA GENERAZIONE D'ORO

    McKennie è ormai un giocatore esperto, avendo esordito in Nazionale nel 2017 e collezionato 62 presenze. È diventato uno dei protagonisti di quella che continua a essere definita la "generazione d'oro".

    Gli Stati Uniti hanno la fortuna di poter contare su numerosi giocatori che militano nei migliori club europei. McKennie rientra in questa categoria e, recentemente, ha firmato il rinnovo del suo contratto con la Juve.

    Lui come il milanista Christian Pulisic, Tyler Adams e Brenden Aaronson che militano nella Premier League inglese, Folarin Balogun che gioca in Francia con il Monaco, l'ex bianconero Tim Weah e Ricardo Pepi, che continua a impressionare al PSV campione d'Olanda: mettendo insieme tutto questo talento, gli USA tutte le ragioni per credere di poter essere competitivi sui palcoscenici sportivi più importanti. E una tifoseria appassionata è pronta a sostenerli.

    "GIOCARE I MONDIALI IN CASA PORTA ENERGIA E PRESSIONE"

    Alla domanda su come gli Stati Uniti possano sfruttare al meglio il vantaggio di giocare in casa, McKennie - parlando in collaborazione con Vita Coco - ha dichiarato: "Porta un tipo diverso di energia. C'è eccitazione, orgoglio e motivazione extra sapendo che i nostri tifosi sono lì con noi. C'è anche pressione, ma cerco di accettarla e di incanalarla".

  • "IDRATARSI FONDAMENTALE PER RECUPERARE"

    Ci saranno diversi fattori che la Nazionale statunitense e le sue rivali dovranno affrontare quando inizieranno i Mondiali: le temperature in alcune città ospitanti sono destinate a salire, inoltre saranno necessari lunghi viaggi per attraversare il Nord America.

    McKennie, diventato ambasciatore globale di Vita Coco, il marchio americano leader nel settore dell'acqua di cocco che fornisce ingredienti semplici ed elettroliti naturali agli atleti d'élite e agli appassionati di sport di tutti i giorni, ha aggiunto che cercherà di mantenersi in condizioni fisiche ottimali, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi collettivi della propria selezione: "Il recupero e l'idratazione sono una parte importante della mia routine, soprattutto con il caldo e i continui spostamenti. Quando si hanno tempi di recupero brevi tra una partita e l'altra, bisogna essere molto attenti a come ci si riprende, e l'idratazione per me è sempre il punto di partenza".

    "Mi concentro sul mantenere una routine costante durante tutta la giornata, sia che mi alleni o che sia in viaggio, in modo che il mio corpo possa recuperare più velocemente e mantenere costante il mio livello di energia. Ecco perché porto sempre con me Vita Coco: è un modo semplice e affidabile per rimanere idratato e reintegrare efficacemente gli elettroliti, indipendentemente da dove mi trovi".

  • GIRONE E PARTITE DEGLI USA AI MONDIALI

    Gli Stati Uniti daranno il via al loro percorso nel Gruppo D dei Mondiali 2026 affrontando il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood il 12 giugno, poi si recheranno poi a Seattle per incontrare l'Australia, prima di tornare in California per affrontare la vincitrice del Percorso C dei Playoff, ossia una tra Turchia, Romania, Slovacchia o Kosovo.

0