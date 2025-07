Mbuemo c’è, ma non basta: cosa deve fare ancora il Manchester United sul mercato

Ruben Amorim dovrà affrontare un compito impossibile nel 2025-26 se i Red Devils non accelereranno in sede di calciomercato.

Il Manchester United aveva bisogno di rinnovare completamente la sua rosa dopo la aver concluso la peggiore stagione della storia recente. Un'annata che si è chiusa con il 15° posto in Premier League e con una sconfitta per 1-0 contro il Tottenham nella finale di Europa League, oltre che con una mancata qualificazione alle coppe europee.

Ma eccoci qui, a meno di quattro settimane dall'inizio della stagione 2025-26, che si preannuncia ricca di colpi di scena, sono solo tre gli acquisti effettuati: l'ex stella dei Wolves Matheus Cunha, il terzino Diego Leon e Bryan Mbeumo.

Un trio che non basterà a gettare le basi della ricostruzione di Amorim. Il tecnico portoghese non ha nascosto la sua frustrazione dopo aver visto la sua squadra pareggiare 0-0 contro il Leeds nella prima amichevole precampionato sabato: "Abbiamo molto da migliorare, la velocità di gioco, tutti i dettagli. Dobbiamo migliorare". Questo semplicemente non potrà accadere se Sir Jim Ratcliffe e INEOS non gli forniranno gli strumenti necessari.

Cunha e Mbeumo aggiungeranno entrambi la qualità necessaria nell'ultimo terzo di campo, ma c'è ancora molto lavoro da fare se i Red Devils vorranno ricominciare a scalare la classifica.

Di seguito, GOAL elenca le sei mosse che lo United deve ancora compiere prima della chiusura del calciomercato estivo...