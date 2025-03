Mbappé titolare in Champions League, non solo Kylian: la prima volta del fratello Ethan col Lille

Seconda apparizione in Champions League con la maglia del Lille per il fratello di Kylian, impegnato nel derby di Madrid contro l'Atletico.

Due Mbappé in campo contemporaneamente. Non nello stesso stadio, non nella stessa partita. Ma sia Kylian che Ethan saranno impegnati con le rispettive squadre in Champions League.

Il ben più famoso dei due ha guidato l'attacco del Real Madrid nell'andata del derby contro l'Atletico in programma per gli ottavi di finale della coppa più importante a livello di club.

Ethan invece è sceso in campo da titolare con il Lille nella sfida che ha visto i francesi impegnati in casa del Borussia Dortmund.