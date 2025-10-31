Pubblicità
Pubblicità
مبابي والحذاء الذهبيGetty
Vittorio Rotondaro

Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2025: "Grazie ai compagni del Real Madrid, possiamo vincere molto"

Al fuoriclasse del Real Madrid è stata consegnata la Scarpa d'Oro 2025 per i 31 goal messi a segno nella scorsa Liga: battuti Gyokeres e Salah.

Pubblicità

Si è svolta all'interno del 'Santiago Bernabeu' la cerimonia di consegna della Scarpa d'Oro 2025: a ricevere l'ambito riconoscimento è stato niente di meno che l'idolo locale, ovvero Kylian Mbappé.

Il francese ha ricevuto il premio dalle mani di Juan Ignacio Gallardo (direttore di 'Marca' e di 'European Sport Media'), in presenza del presidente dei 'Blancos' Florentino Perez e di tutta la squadra del Real Madrid, compreso il tecnico Xabi Alonso.

Per Mbappé un trofeo individuale prestigioso in attesa di quel Pallone d'Oro rimasto per ora un semplice desiderio, complice l'exploit dell'amico e connazionale Ousmane Dembélé campione di tutto col PSG.

  • LE PAROLE DI PEREZ

    "Caro Kylian - ha dichiarato Florentino Perez come riportato da 'Marca' -, questo premio è la testimonianza del tuo impegno per il calcio. Sono orgoglioso di avere un giocatore come te, che incarna perfettamente i valori del nostro club".

    "Questa Scarpa d'Oro - ha concluso il numero uno dei 'Blancos' - è uno stimolo per continuare a vincere e arricchire ulteriormente la storia del Real Madrid".

    • Pubblicità

  • IL RINGRAZIAMENTO DI MBAPPÉ

    "Grazie al presidente e a tutti i membri di Marca ed European Sport Media - le parole di Mbappé subito dopo aver assistito a una compilation dei goal realizzati nella scorsa stagione -. Grazie a tutti i miei compagni per aver tirato fuori il meglio da me. Abbiamo un gruppo incredibile e possiamo vincere molto".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BEFFATI GYOKERES E SALAH

    Grazie ai 31 goal realizzati nella Liga 2024/25, Mbappé ha prevalso in classifica con un totale di 62 punti (coefficiente di 2 per ogni rete segnata).

    Al secondo posto nella classifica della Scarpa d'Oro si è piazzato Viktor Gyokeres con 58,5 punti (coefficiente di 1,5 per il campionato portoghese, in quanto ai tempi militava nello Sporting Lisbona), mentre sul gradino più basso del podio troviamo Mohamed Salah a quota 58 (29 i goal messi a segno in Premier League con la maglia del Liverpool).

  • TERZO 'BLANCO' A VINCERE

    Mbappé è il terzo giocatore del Real Madrid a prendersi la Scarpa d'Oro: prima di lui c'erano riusciti solo Hugo Sanchez e Cristiano Ronaldo (tre successi per il portoghese).

    Nell'albo d'oro succede ad Harry Kane, capace di mettere a referto 36 reti nella Bundesliga 2023/24.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA