Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2025: "Grazie ai compagni del Real Madrid, possiamo vincere molto"

Si è svolta all'interno del 'Santiago Bernabeu' la cerimonia di consegna della Scarpa d'Oro 2025: a ricevere l'ambito riconoscimento è stato niente di meno che l'idolo locale, ovvero Kylian Mbappé.
Il francese ha ricevuto il premio dalle mani di Juan Ignacio Gallardo (direttore di 'Marca' e di 'European Sport Media'), in presenza del presidente dei 'Blancos' Florentino Perez e di tutta la squadra del Real Madrid, compreso il tecnico Xabi Alonso.
Per Mbappé un trofeo individuale prestigioso in attesa di quel Pallone d'Oro rimasto per ora un semplice desiderio, complice l'exploit dell'amico e connazionale Ousmane Dembélé campione di tutto col PSG.