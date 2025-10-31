Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2025: "Grazie ai compagni del Real Madrid, possiamo vincere molto"

"Caro Kylian - ha dichiarato Florentino Perez come riportato da 'Marca' -, questo premio è la testimonianza del tuo impegno per il calcio. Sono orgoglioso di avere un giocatore come te, che incarna perfettamente i valori del nostro club".

"Questa Scarpa d'Oro - ha concluso il numero uno dei 'Blancos' - è uno stimolo per continuare a vincere e arricchire ulteriormente la storia del Real Madrid".