Tegola Mbappé per il Real Madrid: infortunio al ginocchio, il suo 2026 in campo inizierà in ritardo

Aumentano i problemi per il Real Madrid, costretto a rincorrere in Liga e privo della sua stella più luminosa: Kylian Mbappé messo fuori causa da un infortunio.

Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante transalpino non hanno dato l'esito sperato: il suo 2026 calcistico inizierà in netto ritardo e ciò lo costringerà a saltare più di un appuntamento importante.

A partire dalla Final Four della Supercoppa spagnola, in programma nei prossimi giorni in Arabia Saudita sulla scia di quanto accaduto con la 'collega' italiana.