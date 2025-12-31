Pubblicità
Pubblicità
mbappeGetty Images
Vittorio Rotondaro

Tegola Mbappé per il Real Madrid: infortunio al ginocchio, il suo 2026 in campo inizierà in ritardo

Il fuoriclasse del Real Madrid si è sottoposto ai controlli clinici che hanno evidenziato un problema al ginocchio: salterà la Final Four della Supercoppa spagnola.

Pubblicità

Aumentano i problemi per il Real Madrid, costretto a rincorrere in Liga e privo della sua stella più luminosa: Kylian Mbappé messo fuori causa da un infortunio.

Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante transalpino non hanno dato l'esito sperato: il suo 2026 calcistico inizierà in netto ritardo e ciò lo costringerà a saltare più di un appuntamento importante.

A partire dalla Final Four della Supercoppa spagnola, in programma nei prossimi giorni in Arabia Saudita sulla scia di quanto accaduto con la 'collega' italiana.

  • IN CAMPO COL DOLORE

    Mbappé (che di recente ha chiuso l'anno solare a quota 59 goal con la maglia del Real Madrid) era sceso in campo nonostante un dolore al ginocchio, in un primo momento sottovalutato dallo staff medico dei 'Blancos'.

    La persistenza ha perciò consigliato l'effettuazione dei controlli che non hanno regalato una buona notizia al popolo madrileno.

    • Pubblicità

  • L'INFORTUNIO DI MBAPPÉ: IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

    Il Real Madrid ha reso note le condizioni di Mbappé con questo comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

    "In seguito agli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Kylian Mbappé, gli è stata diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTO STARÀ FERMO MBAPPÉ

    Per Mbappé, come riportato da 'L'Equipe', il rientro non sarà immediato: l'ex PSG dovrà rimanere ai box per le prossime tre settimane.

    Un duro colpo per Xabi Alonso, chiamato ad affrontare i prossimi impegni senza l'apporto dell'elemento più in vista della rosa.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • QUANTE PARTITE SALTA MBAPPÉ

    Se i tempi di recupero dovessero essere confermati, Mbappé si troverebbe a saltare le due sfide di Liga contro Betis e Levante e non solo: anche l'eventuale doppio impegno in Supercoppa.

    Impossibile la sua presenza nella semifinale contro i rivali cittadini dell'Atletico, prevista per giovedì 8 gennaio; il francese sarebbe out anche per la possibile finale dell'11 da disputare al cospetto di una tra Barcellona e Athletic Bilbao.

    Difficile un recupero per l'incrocio col 'suo' ex Monaco del 20 gennaio, mentre nel mirino ci sarebbe la trasferta di Villarreal in programma pochi giorni più tardi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Betis crest
Real Betis
BET
0