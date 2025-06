Mbappé in ospedale, è stato ricoverato per una gastroenterite acuta: "Si sottoporrà a una serie di esami"

Mondiale per Club

Il campione francese è stato ricoverato a Miami: a comunicarlo è il Real Madrid. Mbappé ha appena saltato l'esordio contro l'Al Hilal.

Il giorno dopo il deludente pareggio per 1-1 nell'esordio del Mondiale per Club, un'altra notizia negativa scuote l'ambiente del Real Madrid: Kylian Mbappé è stato costretto al ricovero in ospedale a Miami.

A darne notizia è stato proprio il club spagnolo, che ha motivato in un comunicato ufficiale il ricovero del proprio fuoriclasse: il francese è stato portato in ospedale a causa di una gastroenterite acuta che lo ha colpito nelle ultime ore.

Mbappé aveva già saltato la partita di mercoledì sera, poi pareggiata dal Real Madrid contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, a causa delle proprie condizioni di salute precarie.