Mbappé gioca contro la Juventus? Perché ha saltato il girone e le sue condizioni verso gli ottavi di finale

Il campione del Real Madrid è ai box dall'inizio del Mondiale per Club a causa di una gastroenterite acuta: sarà in campo martedì contro la Juventus?

Un pareggio all'esordio contro l'Al Hilal, due vittorie consecutive contro Pachuca e Salisburgo: così il Real Madrid ha chiuso al primo posto il girone H del Mondiale per Club, guadagnandosi il diritto di sfidare la Juventus agli ottavi di finale.

Kylian Mbappé, però, fino a questo momento non ha mai giocato. Ha saltato l'esordio contro l'Al Hilal e poi la seconda sfida contro il Pachuca e poi non è tornato a disposizione di Xabi Alonso neppure per la terza sfida, decisiva per la conquista finale del primo posto.

La partita tra Real Madrid e Juventus si giocherà pochi giorni dopo la fine della fase a gironi: è infatti in programma all'Hard Rock Stadium di Miami nella serata italiana di martedì 1° luglio.

Mbappé recupererà in tempo per la sfida contro i bianconeri? Sarà in campo a Miami? Come sta e le sue condizioni dopo aver saltato le tre partite del girone.