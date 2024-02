Mbappé al Getafe, arriva il post social dell'altra squadra di Madrid per il futuro del francese

Nel tormentone Mbappé si inserisce il Getafe, formazione vicina di casa di quel Real Madrid in prima fila per assicurarsi il francese.

Il 2024, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà quello del trasferimento di Kylian Mbappé.

Dopo gli anni al PSG, il fuoriclasse francese saluterà Parigi per giocare nella Liga o in Premier League. Liverpool, Arsenal, Barcellona e soprattutto Real Madrid puntano il Campione del Mondo 2018, pronto a fare la sua mossa per un nuovo passo della sua carriera.

Nel tormentone Mbappé, dopo le indiscrezioni sull'aver già comunicato al PSG di voler cambiare aria, ha voluto dire la sua anche il Getafe. Formazione di Madrid e vicina di casa del Real Madrid, il team spagnolo ha pubblicato un simpatico post sui social.