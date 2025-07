L'attaccante francese chiude il procedimento penale per molestie e tentata estorsione, ma continua a chiedere 55 milioni di euro di stipendi e premi non pagati.

Si avvia a conclusione, o almeno vede chiudersi uno dei suoi capitoli più controversi, la saga tra Kylian Mbappé e il PSG.

Come riferisce il quotidiano spagnolo Marca, l'attaccante attualmente in forza al Real Madrid ha deciso di ritirare la denuncia sporta ai danni del club francese per molestie morali.

Resta però ancora in sospeso una pendenza tra il centravanti e la squadra parigina campione d'Europa in carica.