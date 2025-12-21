Pubblicità
Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Mbappé eguaglia il record di Cristiano Ronaldo ed esulta con il “siu”: “Volevo rendergli omaggio”

Mbappé è riuscito nell’impresa di eguagliare il record di goal di Cristiano Ronaldo in un anno solare: “È il mio idolo, il miglior giocatore nella storia del Real Madrid”.

Kylian Mbappé ha scelto il migliore possibile dei modi per festeggiare il suo ventisettesimo completano.

Ha segnato un goal nella vittoria per 2-0 del Real Madrid contro il Siviglia che non solo ha consentito alla sua squadra di riavvicinarsi in campionato al Barcellona capolista della Liga, ma soprattutto di eguagliare uno storico record di Cristiano Ronaldo.

Una rete che il campione francese ha celebrato con un’esultanza alla CR7, il famoso “Siu” e la cosa non è stata casuale: come da lui stesso rivelato, si è trattato di un messaggio per la leggenda portoghese che è anche il suo idolo.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    EGUAGLIATO IL RECORD DI RONALDO

    Mbappé, grazie al rigore trasformato contro il Siviglia, ha raggiunto un traguardo incredibile.

    Spiazzando il portiere Odysseas Vlachodimos, l'ex attaccante del Paris Saint-Germain e del Monaco ha eguagliato il record di 59 goal in un solo anno solare con la maglia del Real Madrid, detenuto da Cristiano Ronaldo dal 2013.

    Per celebrare l'occasione, Mbappé ha imitato la famosa esultanza "Siu" di Ronaldo e, dopo il fischio finale, ha rivolto parole di affetto al suo eroe d'infanzia.

  • "VOLEVO RENDERE OMAGGIO A CRISTIANO RONALDO"

    In alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Mbappé ha affermato: "È incredibile riuscire a fare quello che ha fatto Cristiano nel mio primo anno completo.

    È il mio idolo, il miglior giocatore nella storia del Real Madrid. L'esultanza è per lui. Volevo rendergli omaggio perché è sempre stato gentile con me, mi ha aiutato ad adattarmi a Madrid, ed ora è fantastico aiutare il Real Madrid a vincere le partite.

    Oggi volevo condividere questo momento con lui. Ho un ottimo rapporto con Cristiano, ora è mio amico, e invio i miei migliori auguri a lui e a tutti i tifosi del Real Madrid, augurando loro un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

    È un giorno speciale perché è anche il mio compleanno. Fin da piccolo ho sempre detto che era un sogno giocare una partita da professionista nel giorno del mio compleanno, e ancora di più con la squadra dei miei sogni. L'obiettivo era quello di finire l'anno con una vittoria”.

    Mbappé non avrà la possibilità di battere il record di Ronaldo, poiché la partita del Real contro il Siviglia è stata l'ultima del 2025. La squadra di Alonso tornerà in campo solo domenica 4 gennaio, quando affronterà il Real Betis di Manuel Pellegrini.

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2024-MATCH46-POR-FRAAFP

    UN RAPPORTO SPECIALE

    Dopo aver completato il suo tanto atteso trasferimento al Real nel giugno 2024, Mbappé ha immediatamente espresso sui social media la sua gioia per essere entrato a far parte del grande club spagnolo. In un post poi diventato virale su Instagram, il ventisettenne ha condiviso diverse immagini, tra cui una che lo ritrae da bambino insieme a Ronaldo.

    E in un'intervista a Universo Valdano, un programma televisivo trasmesso dalla rete spagnola Movistar+, Mbappé ha rivelato di ricevere regolarmente consigli dall'attaccante dell'Al-Nassr.

    "Cristiano è sempre stato un modello, un esempio per me. Sono fortunato a poter parlare con lui. Mi dà consigli, mi aiuta... È il numero uno, il più grande riferimento del Real Madrid. La gente, anche adesso, sogna ancora Cristiano. È il migliore, ma voglio forgiare la mia strada, e sarà storica per me e per il Real Madrid. Voglio fare qualcosa di storico con il Real Madrid".

  • 29 GOAL IN 24 PARTITE IN STAGIONE

    Mbappé ha dimostrato di essere in ottima forma in quella che è stata una stagione 2025-26 sin qui difficile sia per il Real che per l'allenatore Alonso, che è stato messo sotto pressione dopo una serie di risultati non convincenti.

    Il numero 10 del Real ha segnato ben 29 goal in sole 24 partite in tutte le competizioni in questa stagione. Attualmente è il capocannoniere sia della Liga (18) che della Champions League (9).

