Mbappé eguaglia il record di Cristiano Ronaldo ed esulta con il “siu”: “Volevo rendergli omaggio”

In alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Mbappé ha affermato: "È incredibile riuscire a fare quello che ha fatto Cristiano nel mio primo anno completo.

È il mio idolo, il miglior giocatore nella storia del Real Madrid. L'esultanza è per lui. Volevo rendergli omaggio perché è sempre stato gentile con me, mi ha aiutato ad adattarmi a Madrid, ed ora è fantastico aiutare il Real Madrid a vincere le partite.

Oggi volevo condividere questo momento con lui. Ho un ottimo rapporto con Cristiano, ora è mio amico, e invio i miei migliori auguri a lui e a tutti i tifosi del Real Madrid, augurando loro un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

È un giorno speciale perché è anche il mio compleanno. Fin da piccolo ho sempre detto che era un sogno giocare una partita da professionista nel giorno del mio compleanno, e ancora di più con la squadra dei miei sogni. L'obiettivo era quello di finire l'anno con una vittoria”.

Mbappé non avrà la possibilità di battere il record di Ronaldo, poiché la partita del Real contro il Siviglia è stata l'ultima del 2025. La squadra di Alonso tornerà in campo solo domenica 4 gennaio, quando affronterà il Real Betis di Manuel Pellegrini.