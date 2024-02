Mbappé, il Barcellona sfida Real Madrid, Arsenal e Liverpool: il piano per acquistarlo, servono due cessioni

Non solo il favorito Real Madrid e l'outsider Arsenal, anche il Barcellona sta mettendo insieme il progetto per arrivare a Mbappé in estate.

Il tormentone Kylian Mbappé è appena iniziato. A pochi mesi dalla scadenza contrattuale del 30 giugno 2023, il francese avrebbe comunicato al PSG di non voler rinnovare e di essere pronto a lasciare Parigi a parametro zero. Tradotto, tutte sul fuoriclasse transalpino. Il Real Madrid sembrava l'unica pretendente plausibile per Mbappè, ma negli ultimi giorni è salita anche la candidatura dell'Arsenal, decisa a fare la storia ed acquistare il giocatore francese per renderlo erede spirituale di Thierry Henry. Decisamente più timida la candidatura del Liverpool. Occhio però anche ad un'altra grande, in difficoltà finanziaria ma con un piano preciso per sorprendere tutti e portare tra le proprie fila Kylian Mbappè: il Barcellona vuole provarci. L'articolo prosegue qui sotto