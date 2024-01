Mazzarri abbandona la panchina durante la finale e non ritira la medaglia: furioso per l'errore che vale la sconfitta del Napoli

Mazzarri lascia la panchina dopo la rete di Lautaro Martinez. Arrabbiato e deluso il tecnico del Napoli ha scelto di lasciare il campo.

Mentre Simone Inzaghi festeggiava, moderatamente, la rete alla fine valsa la terza Supercoppa Italiana di fila conquistata sulla panchina dei nerazzurri, il suo collega Walter Mazzarri abbandonava la panchina furioso per il goal subito in extratime.

L'Inter conquista la Supercoppa a Riyadh grazie alla rete di Lautaro, il Napoli cade a pochi minuti dai rigori dopo aver resistito quasi tutto il secondo tempo in dieci uomini per l'espulsione di Simeone.

Un rosso, quello per doppia ammonizione rifilato al Cholito, che aveva causato tutta l'ira di Mazzarri, deciso nell'urlare 'Vergogna' al direttore di gara Rapuano per il secondo giallo che ha colpito il suo attaccante, scelto al posto di un Osimhen impegnato in Coppa d'Africa.