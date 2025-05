Maxischermi in città per Napoli-Cagliari: dove e in che zone sono stati installati

Il Comune di Napoli ha collocato tre maxischermi per consentire ai tifosi di guardare il crocevia Scudetto in città: le aree individuate.

Napoli-Cagliari di venerdì sera, si sa, deciderà le sorti Scudetto degli azzurri.

La squadra di Antonio Conte non dovrà sbagliare contro i sardi e, così facendo, metterà le mani su uno Scudetto che sarebbe il quarto della storia del club.

La città, inutile dirlo, è in preda ad ansia ed emozione per un appuntamento imperdibile che il Comune ha deciso di rendere ancor più speciale: in 3 aree metropolitane, infatti, è stato deciso di installare maxischermi utili a guardare il match che può valere il tricolore in piazza.

Dove? In che zone?