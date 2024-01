Mavididi dallo Scudetto con la Juventus al Leicester di Maresca: sta trascinando la squadra con goal e assist

In campo con la Juventus in una sola occasione, si è fatto un nome in Ligue 1 prima di essere scelto dal neo-retrocesso Leicester: stagione da top.

La Championship, seconda serie inglese, è un campionato in cui può succedere di tutto. Un torneo lunghissimo che può oscillare tra la perfidia di beffe nelle ultime settimane alla tirannIa di un dominio assoluto insturato dalle prime giornate estive. Di base, però, difficilmente le ultra-favorite fanno flop. I tifosi del Leicester fanno gli scongiuri, ma gli ex Campioni della Premier League agli ordini di Ranieri sono i grandi favoriti per tornare immediatamente in Premier League dopo la retrocessione della scorsa primavera. Una squadra costruita per vincere e dominare, cercando di andare avanti senza oscillamenti pericolosi. Affidati ed Enzo Maresca, che come secondo di Guardiola ha appena vinto Champions League, Premier League e FA Cup, il Leicester conta di assicurarsi il ritorno in Premeir League dimenticando che la retrocessione del 2023 sia mai esistita. L'articolo prosegue qui sotto La società ha dovuto vendere, come ovvio, diversi suoi interpreti, tra cui Tielemans e Maddison, ma è riuscita comunque a mantenere alcuni giocatori importanti, aggiugendone altri al suo roster: tra cui Stephy Mavididi.