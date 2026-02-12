Mauricio Pinilla rivela: "Ho un tumore della pelle, ma la situazione dovrebbe risolversi presto"

Mauricio Pinilla ha attraversato e continua ad attraversare un periodo piuttosto delicato della propria vita. E per una volta il calcio, nonostante si parli di un attaccante che ha giocato praticamente ovunque, non c'entra nulla.

Pinilla ha rivelato all'emittente cilena Metro TV di avere un tumore della pelle. Lo ha scoperto qualche tempo fa, ha trascorso diversi giorni in ospedale, naturalmente ha avuto paura.

La malattia sembra in regressione e lo stesso ex centravanti ne ha parlato in maniera ottimistica. Con il Cile che, dopo le sue dichiarazioni, ha già cominciato a stringersi attorno a uno dei grandi nomi della storia recente del calcio locale.