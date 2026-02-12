Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Empoli FC v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Mauricio Pinilla rivela: "Ho un tumore della pelle, ma la situazione dovrebbe risolversi presto"

L'ex centravanti di Palermo, Cagliari e tante altre ha raccontato per la prima volta di essere malato: "Avevo macchie scure sulla pelle, sono stato 4 giorni in ospedale. Sto seguendo una terapia".

Pubblicità

Mauricio Pinilla ha attraversato e continua ad attraversare un periodo piuttosto delicato della propria vita. E per una volta il calcio, nonostante si parli di un attaccante che ha giocato praticamente ovunque, non c'entra nulla.

Pinilla ha rivelato all'emittente cilena Metro TV di avere un tumore della pelle. Lo ha scoperto qualche tempo fa, ha trascorso diversi giorni in ospedale, naturalmente ha avuto paura.

La malattia sembra in regressione e lo stesso ex centravanti ne ha parlato in maniera ottimistica. Con il Cile che, dopo le sue dichiarazioni, ha già cominciato a stringersi attorno a uno dei grandi nomi della storia recente del calcio locale.

  • "MACCHIE SCURE SULLA PELLE"

    "Mi è stata diagnosticata una prostatite e sono finito in ospedale - ha raccontato Pinilla - Mi hanno fatto una serie di esami a causa di alcune macchie scure e hanno scoperto un tumore della pelle. Non ne avevo mai parlato in nessun programma prima d'ora".

    • Pubblicità

  • "LA SITUAZIONE DOVREBBE RISOLVERSI PRESTO"

    Pinilla ha fatto comunque professione di ottimismo, spiegando come sia già in atto una terapia per sconfiggere il tumore:

    "Questa è solo la prima parte, devono bruciare queste macchie e la situazione dovrebbe risolversi presto".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "QUATTRO GIORNI IN OSPEDALE"

    Il tumore, come già accennato da Pinilla, sembra essere in regressione. Anche se il periodo vissuto dall'ex giocatore non è stato semplice da affrontare.

    "Sto seguendo una cura, una terapia appropriata per risolvere il problema. Molta esposizione al sole, l'allenamento... tutto questo ha contribuito".

    "Ho passato un periodo davvero difficile - ha detto ancora - Ho passato quattro giorni in ospedale, dove mi hanno fatto tutti gli esami".

  • SI È RITIRATO NEL 2021

    Pinilla non scende in campo ormai da cinque anni: si è ritirato calcio giocato nel 2021. L'ultima maglia indossata dal cileno è stata quella del Coquimbo Unido, formazione che poche settimane fa ha conquistato il primo campionato della propria storia.

    In Italia, Pinilla ha giocato praticamente ovunque: portato giovanissimo nel nostro paese dall'Inter, ha poi militato nel Chievo, nel Grosseto, nel Palermo, nel Cagliari, nel Genoa e nell'Atalanta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0