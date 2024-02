Nel Regno Unito si parla tantissimo di quando accaduto nel posticipo di Premier tra City e Brentford: Walker furioso con Maupay.

Neal Maupay, attaccante franco-argentino del Brentford, è sempre più noto in Inghilterra come provocatore e troll. Nelle ultime gare di Premier contro Arsenal, Tottenham e Manchester CIty, infatti, il 27enne è finito spesso nel mirino di giocatori e tifosi avversari per i suoi comportamenti.

Battibecchi con i Gunners, l'esultanza di Maddison copiata con lo stesso inglese a pochi passi ed ora la questione Kyle Walker. Quest'ultima è relativa alla partita vinta dal Manchester City in casa del Brentford, vinta dal team Guardiola per 3-1 lunedì 5 gennaio.

Nel Regno Unito si è parlato molto della rabbia di Walker nei confronti di Maupay, con il terzino del Manchester City furioso con l'avversario e pronto a raccontare tutto al direttore di gara. L'interesse è tale che in tanti hanno provato a capire cosa i due si siano detti in mezzo al campo.