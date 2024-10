Matteo Marani rieletto presidente della Serie C: Zola confermato suo vice

Matteo Marani resterà alla guida della Serie C per il prossimo quadriennio: è stato rieletto con 57 voti su 57 disponibili.

Matteo Marani è stato rieletto Presidente della Serie C.

Una notizia che era nell’aria da tempo, visto che si era presentato alle elezioni da candidato unico, ma la sua riconferma lascia in eredità un segnale comunque importante.

Sono stati infatti 57 su 57 possibili (le seconde squadre di Atalanta, Juventus e Milan non votano) i voti ottenuti, il che si è tradotto non solo in un vero e proprio plebiscito, ma anche in un segnale di unità lanciato da tutte le società di Serie C.