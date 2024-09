Com'è andata l'ultima stagione di Mats Hummels, rinforzo della Roma: dominante a Dortmund, snobbato dalla Germania

A 35 anni il difensore tedesco ha disputato una delle migliori annate della sua carriera. Ma non è stato convocato da Nagelsmann a Euro 2024.

Nuovo rinforzo della Roma, Mats Hummels all'inizio del 2023/2024 aveva due obiettivi: vincere la Champions League ed essere convocato dalla Germania per Euro 2024. Il primo traguardo è stato sfiorato a Wembley, il secondo invece era incredibilmente già sfumato ancora prima di giocare la finale contro il Real Madrid.

Il 16 maggio, il ct tedesco Julian Nagelsmann ha annunciato i preconvocati per gli Europei. Nell'elenco ci sono state parecchie esclusioni: Leon Goretzka, Emre Can (poi chiamato in un secondo momento), Julian Brandt, Serge Gnabry. Nessuna, però, è stata più sorprendente di quella di Hummels.

Il difensore del Borussia Dortmund ha compiuto 35 anni lo scorso dicembre ed era già stato escluso da Nagelsmann a marzo, ma la sua mancata partecipazione agli Europei ha comunque suscitato polemiche, visto che si parlava del miglior giocatore tedesco della scorsa Champions League.