"Inter, Scudetto più amaro": le parole di Giaccherini e Matri sul Milan infiammano il Derby

Nel commentare Derby e Europa League, i due opinionisti hanno detto la loro anche sull'Inter: "Se il Milan vince, Scudetto più amaro".

Tre settimane separano i tifosi di Inter e Milan dal Derby. La sfida più attesa di aprile, al pari dell'altra stracittadina di scena a Roma, è già infuocata. Non solo perchè a seconda dei risultati tra 31esimo e 32esimo turno il team di Inzaghi potrebbe conquistare lo Scudetto proprio al termine del big match milanese.

Si parla di Derby, di scena il 22 aprile a San Siro, per quanto evidenziato dai due opinionisti di Dazn, Emnuele Giaccherini e Alessandro Matri, a proposito di uno Scudetto "più amaro in caso di successo rossonero ai danni dei cugini interisti.

Per Giaccherini, ex calciatore di Napoli e Juventus, la vittoria del Derby da parte del Milan porterebbe ad uno Scudetto più amaro, mentre Matri non è stato della stessa opinione.