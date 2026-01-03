Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Yildiz Matias Perez Juventus LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Matias Perez sostituito per scelta tecnica al 32' di Juventus-Lecce: era all'esordio assoluto in Serie A

La partita del difensore cileno, schierato sulla destra della difesa a quattro in marcatura su Yildiz, è durata poco più di mezz'ora: al suo posto dentro Danilo Veiga.

Pubblicità

Matias Perez non ricorderà con piacere l'esordio in Serie A con la maglia del Lecce: tutt'altro. Anche se, alla fine, con lui in campo la squadra di Eusebio Di Francesco non ha preso goal dalla Juventus.

Perez è stato schierato dall'inizio a sorpresa dal proprio allenatore (squalificato, in panchina il vice Del Rosso). Ma la sua partita è durata poco più di mezz'ora: 32 minuti, per la precisione.

Sostituzione a causa di un infortunio? No, per scelta tecnica. Ed è questo alla fine ad aver fatto particolarmente rumore.

  • TITOLARE A SORPRESA

    Perez è comparso in maniera sorprendente nell'undici di partenza del Lecce contro la Juventus: Di Francesco ha deciso di dargli una chance dal primo minuto al posto di Danilo Veiga, anche per preservare il titolare in vista dell'impegno infrasettimanale contro la Roma.

    Il giovanissimo cileno, classe 2005 e che compirà 21 anni ad aprile, è stato piazzato sulla destra: a completare la retroguardia sono stati Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo.

    • Pubblicità

  • FUORI AL 32'

    Ma la sua partita, come detto, è durata appena 32 minuti. Dopodiché il vice Del Rosso, su indicazione di Di Francesco squalificato, ha deciso di operare la prima sostituzione dell'incontro: fuori lui, dentro proprio Danilo Veiga.

    Perché? Semplicemente perché Perez è uscito con le ossa rotte dal confronto diretto con Kenan Yildiz. Che non ha segnato, vero, ma che tra finte e controfinte ha creato occasioni su occasioni diventando uno dei protagonisti del primo tempo dello Stadium.

    Per questo lo staff tecnico del Lecce ha deciso di non aspettare, sfruttando il primo slot per scelta tecnica: una decisione insolita, forse sofferta, probabilmente inevitabile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ERA ALL'ESORDIO IN SERIE A

    Perez, come detto, era all'esordio assoluto in Serie A. Fino a questo momento aveva giocato con la maglia del Lecce soltanto una volta in partite ufficiali, e per una manciata di minuti: in una gara di Coppa Italia vinta all'inizio di agosto contro la Carrarese.

    Tra infortuni, una concorrenza per il momento troppo ardua da superare e pure il viaggio in patria per disputare il Mondiale Under 20 con il Cile, Perez non era mai sceso in campo collezionando solo diverse panchine. Il debutto non è stato dei migliori. Ma avrà modo di rifarsi.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • AL LECCE DA LUGLIO

    Così, lo scorso 19 luglio, il Lecce annunciava l'arrivo a titolo definitivo di Perez dal Curicó Unido, formazione cilena:

    "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matías Pérez dal Curicó Unido. Il marcatore centrale cileno classe 2005 ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due".

    Per portare Perez in Salento, il club giallorosso ha sborsato meno di un milione: per la precisione, 800mila euro.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV
0