Matias Perez sostituito per scelta tecnica al 32' di Juventus-Lecce: era all'esordio assoluto in Serie A

Matias Perez non ricorderà con piacere l'esordio in Serie A con la maglia del Lecce: tutt'altro. Anche se, alla fine, con lui in campo la squadra di Eusebio Di Francesco non ha preso goal dalla Juventus.
Perez è stato schierato dall'inizio a sorpresa dal proprio allenatore (squalificato, in panchina il vice Del Rosso). Ma la sua partita è durata poco più di mezz'ora: 32 minuti, per la precisione.
Sostituzione a causa di un infortunio? No, per scelta tecnica. Ed è questo alla fine ad aver fatto particolarmente rumore.