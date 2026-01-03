Matias Perez sostituito per scelta tecnica al 32' di Juventus-Lecce: era all'esordio assoluto in Serie A

Perez, come detto, era all'esordio assoluto in Serie A. Fino a questo momento aveva giocato con la maglia del Lecce soltanto una volta in partite ufficiali, e per una manciata di minuti: in una gara di Coppa Italia vinta all'inizio di agosto contro la Carrarese.

Tra infortuni, una concorrenza per il momento troppo ardua da superare e pure il viaggio in patria per disputare il Mondiale Under 20 con il Cile, Perez non era mai sceso in campo collezionando solo diverse panchine. Il debutto non è stato dei migliori. Ma avrà modo di rifarsi.