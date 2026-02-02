Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 2025-2026Getty Images
Nino Caracciolo

Salta Mateta-Milan, visite mediche non superate: la Juventus prova a tornare in corsa

Tramonta la pista Mateta-Milan: il francese non ha superato le visite coi rossoneri e sul calciatore - dopo il tentativo fallito dei giorni scorsi - è tornata a informarsi la Juventus.

Pubblicità

Jean-Philippe Mateta sempre più al centro del mercato. L’attaccante francese sembrava un promesso sposo del Milan dopo l'accordo trovato con il Crystal Palace per portare il giocatore in Italia a gennaio, invece l'affare è naufragato.

L'operazione, come riporta Sky, è saltata dopo il mancato superamento delle ulteriori visite mediche che il club rossonero ha voluto effettuare, per sincerarsi delle condizioni di un attaccante che in passato ha avuto problemi a un ginocchio.

Nel frattempo su Mateta è tornata a prendere informazioni la Juventus, che nei giorni scorsi ha provato senza successo a vestirlo di bianconero.

  • SALTA MATETA AL MILAN: VISITE MEDICHE NON SUPERATE

    Il Milan ha dunque preso una decisione definitiva in merito all’affare Mateta. Un medico del club rossonero si era recato a Parigi per il supplemento di controlli (in relazione a un vecchio problema al ginocchio del ragazzo) e, a visite ultimate, ha scelto di rinunciare definitivamente al transalpino.

    • Pubblicità

  • LA JUVENTUS ALLA FINESTRA

    La Juve, come detto, parallelamente in mattinata era tornata a prendere informazioni per Mateta, attaccante trattato senza successo nei giorni scorsi. Alla luce della rinuncia del Milan, i bianconeri potrebbero tornare prepotentemente in pole.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DELLA JUVENTUS

    Madama, sul gong del mercato, sarebbe pronta a proporre al Crystal Palace condizioni differenti rispetto a quelle messe sul tavolo dal Milan, che prima della rinuncia era in procinto di rilevarne il cartellino a titolo definitivo sborsando 35 milioni di euro.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV
0