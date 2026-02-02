Salta Mateta-Milan, visite mediche non superate: la Juventus prova a tornare in corsa

Jean-Philippe Mateta sempre più al centro del mercato. L’attaccante francese sembrava un promesso sposo del Milan dopo l'accordo trovato con il Crystal Palace per portare il giocatore in Italia a gennaio, invece l'affare è naufragato.

L'operazione, come riporta Sky, è saltata dopo il mancato superamento delle ulteriori visite mediche che il club rossonero ha voluto effettuare, per sincerarsi delle condizioni di un attaccante che in passato ha avuto problemi a un ginocchio.

Nel frattempo su Mateta è tornata a prendere informazioni la Juventus, che nei giorni scorsi ha provato senza successo a vestirlo di bianconero.