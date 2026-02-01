Goal.com
Andrea Ajello

Mateta al Milan rischia di saltare? Cosa è successo dopo le visite mediche

Non c'è ancora il via libera per l'arrivo di Mateta al Milan: domani ulteriori controlli dopo le visite mediche di oggi.

Sono ore di incertezza per Jean-Philippe Mateta, che sembrava essere pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan e che invece non conosce ancora quale sarà il suo futuro.

Il club rossonero infatti vuole vederci chiaro sulle condizioni fisiche dell'attaccante francese, che a Londra in giornata, come rivelato da The Athletic, ha svolto le visite mediche per conto del Milan. La giornata di domani sarà decisiva per capire se l'affare si farà.

Un medico del Milan domani sarà presente a Londra per gli esami supplementari che svolgerà il centravanti del Crystal Palace. 

  • VISITE MEDICHE A LONDRA

    A dimostrazione di come Milan e Crystal Palace ormai avessero trovato un accordo totale per Mateta, il giocatore nella giornata di oggi ha svolto le visite mediche a Londra.

    Dopo averle effettuate, il club rossonero ha ricevuto tutta la documentazione che però non ha convinto del tutto fermando quindi l'operazione. 

  • ALTRI CONTROLLI A PARIGI

    Il Milan quindi ha deciso di approfondire le condizioni fisiche di Mateta, in particolare le ginocchia, dove il giocatore aveva avuto in passato problemi. 

    Domani, lunedì 2 febbraio, Mateta effettuerà altre visite con la presenza del medico sociale del Milan. Saranno determinanti per capire se Mateta diventerà un nuovo giocatore del Milan oppure no. 

  • MATETA-MILAN: COSA SUCCEDE ORA

    L'operazione Mateta per il Milan non è quindi saltata ma in stand-by; i rossoneri erano già pronti ad accoglierlo ma chiaramente quanto emerso dalle prime visite mediche ha messo in allarme la squadra italiana.

    Se il Milan riterrà di poter procedere dopo ulteriori valutazioni, chiuderà con il Palace e Mateta arriverà in Italia per le prime foto in rossonero. In caso contrario, il trasferimento salterebbe, non solamente adesso ma anche pensando all'estate. 

  • GLI INFORTUNI DI MATETA

    Mateta in questa stagione ha giocato con grande continuità, senza saltare mai una partita per infortunio. Ma in generale in carriera non ha avuto molti problemi fisici.

    L'infortunio più grosso è stato nella stagione 2019/2020, al ginocchio; in quel caso rimase fuori per diversi mesi. 

