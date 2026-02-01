Mateta al Milan rischia di saltare? Cosa è successo dopo le visite mediche

Sono ore di incertezza per Jean-Philippe Mateta, che sembrava essere pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan e che invece non conosce ancora quale sarà il suo futuro.

Il club rossonero infatti vuole vederci chiaro sulle condizioni fisiche dell'attaccante francese, che a Londra in giornata, come rivelato da The Athletic, ha svolto le visite mediche per conto del Milan. La giornata di domani sarà decisiva per capire se l'affare si farà.

Un medico del Milan domani sarà presente a Londra per gli esami supplementari che svolgerà il centravanti del Crystal Palace.