Andrea Ajello

MatchWornShirt celebra il calcio femminile per la Giornata Internazionale della Donna: asta internazionale con oltre 900 maglie

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, MatchWornShirt lancia un’asta internazionale con oltre 900 maglie match-worn, provenienti dalle sfide più importanti dei principali club italiani.

Il calcio femminile non è più solo una crescita sportiva: sta diventando anche un fenomeno culturale e collezionistico globale.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, MatchWornShirt lancia una grande asta internazionale che mette al centro le protagoniste del calcio mondiale e le loro maglie indossate in partita

A partire dal 6 marzo, appassionati e collezionisti di tutto il mondo potranno fare offerte su oltre 900 maglie match-worn, indossate durante le partite disputate nelle ultime settimane o in programma nei prossimi giorni.

  • IL COMUNICATO

    Come recita il comunicato: "Per il terzo anno consecutivo, MatchWornShirt celebra la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa di portata globale: un’asta internazionale che riunisce oltre 60 club, confermando il crescente valore culturale e commerciale del calcio femminile.

    A partire dal 6 marzo, appassionati e collezionisti di tutto il mondo potranno partecipare alle aste per aggiudicarsi oltre 900 maglie indossate in partita nelle ultime settimane e in quelle in programma nei prossimi giorni.

    Con più di 70 aste simultanee, questa campagna rappresenta un vero momento di unità globale e dimostra come il calcio femminile non sia più un mercato di nicchia, ma una realtà sempre più centrale nell’industria sportiva e nella cosiddetta kit culture".

  • MatchWornShirtMatchWornShirt

    CELEBRAZIONE AUTENTICA DEL CALCIO FEMMINILE

    Il calcio femminile sta vivendo una fase di crescita sempre più significativa, non solo dal punto di vista sportivo ma anche culturale ed economico. In questo contesto, iniziative internazionali contribuiscono a valorizzarne la visibilità e a rafforzare il legame tra squadre, tifosi e collezionisti.

    Come scritto nel comunicato: "Lontano dalla tradizionale narrativa caritatevole, MatchWornShirt presenta questa iniziativa come una celebrazione autentica del calcio femminile: la sua intensità, la sua comunità e il suo crescente potenziale economico.

    Alcuni dei principali club calcistici internazionali hanno aderito al progetto, offrendo ai tifosi l’opportunità di accedere a cimeli autentici e ricchi di storia, indossati direttamente in partita". 

  • LE MAGLIE IN "PALIO"

    I collezionisti avranno l’opportunità di aggiudicarsi maglie match-worn provenienti da diverse sfide importanti:

    • AC Milan Women – maglie indossate nel match contro AS Roma Women (14 febbraio)
    • Genoa CFC Women – maglie match-worn contro Como Women (21 febbraio)
    • Como Women – maglie match-worn contro Genoa CFC Women (21 febbraio)
    • Hellas Verona Women – maglie match-worn contro Cesena Women (22 febbraio)
    • SS Lazio Women – maglie match-worn contro AC Milan Women (22 febbraio)
    • ACF Fiorentina Women – maglie match-worn contro US Sassuolo Women (22 febbraio)
    • Napoli Femminile – maglie match-worn contro Parma Calcio Women (21 febbraio)
    • Como 1907 Women – maglie match-worn contro Freedom FC Women (22 febbraio)
    • Bologna FC Women – 2 maglie firmate dall’intera squadra
    • UC Sampdoria Women – 2 maglie firmate dalla squadra femminile e 2 palloni firmati dalla squadra maschile
    • AC Milan Women – maglie match-worn nel match contro Juventus Women (15 marzo)
