MatchWornShirt celebra il calcio femminile per la Giornata Internazionale della Donna: asta internazionale con oltre 900 maglie

Il calcio femminile non è più solo una crescita sportiva: sta diventando anche un fenomeno culturale e collezionistico globale.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, MatchWornShirt lancia una grande asta internazionale che mette al centro le protagoniste del calcio mondiale e le loro maglie indossate in partita

A partire dal 6 marzo, appassionati e collezionisti di tutto il mondo potranno fare offerte su oltre 900 maglie match-worn, indossate durante le partite disputate nelle ultime settimane o in programma nei prossimi giorni.