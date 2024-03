Massimo Carrera: "Un ritorno di Conte alla Juventus? Abita a Torino ed è juventino"

L'ex vice di Antonio Conte apre a un ritorno dell'allenatore leccese ma puntualizza: "Allegri sta centrando l'obiettivo, va riconfermato".

Il nome di Massimo Carrera è stato per anni legato a quello di Antonio Conte. Non tanto ai tempi in cui i due condividevano lo spogliatoio della Juventus da calciatori, quanto in seguito, in panchina.

E così, proprio nelle settimane in cui tornano a farsi forti - potere dei risultati negativi... - le voci su una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, ecco che uno dei primi nomi tirati in ballo è sempre il solito: quello di Conte.

Ne ha parlato Carrera, intervistato nel pomeriggio da Tuttosport. Ma non sono mancati nemmeno altri argomenti di discussione, tra cui un'analisi dell'improvvisamente difficoltoso cammino della Juventus in campionato.