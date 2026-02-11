Mason Greenwood perde il suo mentore: Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia dopo l'umiliante sconfitta nel Classico contro il PSG

Il PSG ha stravinto il Classico al Parc des Princes, segnando cinque gol senza subire alcuna rete, in una partita che è stata l'ultima di De Zerbi alla guida del Marsiglia. L'italiano ha messo in discussione la mentalità dei suoi giocatori dopo la partita e ha anche chiesto scusa ai tifosi per la loro prestazione. Ha detto ai giornalisti: "È un momento difficile... abbiamo fatto una buona prestazione contro il Rennes e il Lens, e poi è stata la disperazione totale. Ancora una volta, chiedo scusa ai tifosi". La sconfitta ha fatto seguito all'eliminazione precoce del Marsiglia dalla Champions League, che ha alimentato le speculazioni secondo cui De Zerbi si sarebbe offerto di dimettersi da allenatore. De Zerbi è rimasto alla guida della squadra per altre tre partite, ma la sua avventura nel club è ormai giunta al termine.