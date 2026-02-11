Getty
Mason Greenwood perde il suo mentore: Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia dopo l'umiliante sconfitta nel Classico contro il PSG
Pubblicità
Il PSG mette fine all'avventura di De Zerbi
Il PSG ha stravinto il Classico al Parc des Princes, segnando cinque gol senza subire alcuna rete, in una partita che è stata l'ultima di De Zerbi alla guida del Marsiglia. L'italiano ha messo in discussione la mentalità dei suoi giocatori dopo la partita e ha anche chiesto scusa ai tifosi per la loro prestazione. Ha detto ai giornalisti: "È un momento difficile... abbiamo fatto una buona prestazione contro il Rennes e il Lens, e poi è stata la disperazione totale. Ancora una volta, chiedo scusa ai tifosi". La sconfitta ha fatto seguito all'eliminazione precoce del Marsiglia dalla Champions League, che ha alimentato le speculazioni secondo cui De Zerbi si sarebbe offerto di dimettersi da allenatore. De Zerbi è rimasto alla guida della squadra per altre tre partite, ma la sua avventura nel club è ormai giunta al termine.
- AFP
Il Marsiglia conferma l'addio di De Zerbi
In una dichiarazione ufficiale il club ha comunicato: "L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, hanno annunciato la fine della loro collaborazione di comune accordo. A seguito di discussioni tra tutte le parti interessate nella gestione del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - è stato deciso di apportare un cambiamento alla guida della prima squadra.
Si è trattato di una decisione collettiva difficile, presa dopo un'attenta valutazione nell'interesse del club, al fine di rispondere alle sfide sportive di fine stagione. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua serietà, particolarmente evidenti nel secondo posto conquistato dalla squadra nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera".
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità