L'Inter ha individuato in Josep Martinez il vice Sommer ideale: il Genoa valuta il suo numero uno almeno 20 milioni.

È Josep Martinez il portiere scelto dall'Inter per garantire una valida alternativa a Sommer.

Il 26enne spagnolo del Genoa (con cui Ausilio & co sono invece in standby per Gudmundsson) è ormai in pole position per occupare la casella di dodicesimo al posto di Audero, che tornerà alla Sampdoria per fine prestito.

I contatti tra nerazzurri e Grifone, come fa sapere 'Sky', si stanno intensificando.