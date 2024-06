Gudmundsson all'Inter solo in un caso: operazione legata ad Arnautovic e Correa

L'Inter non molla la presa su Gudmudsson, obiettivo per l'attacco: un suo arrivo è legato direttamente ai destini di Arnautovic e Correa.

Chiuso da tempo l'ingaggio di Mehdi Taremi, colpo a parametro zero così come Piotr Zielinski, per l'Inter è tempo di completare una volta per tutte l'attacco con un altro profilo di livello.

Il nome da settimane segnato sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Albert Gudmundsson, reduce da una straordinaria stagione del Genoa che ha conquistato una salvezza decisamente tranquilla.

L'islandese convince per qualità tecniche e padronanza del gioco ma, oltre a dover trovare un accordo col 'Grifone', servono anche altri due incastri per poter tagliare finalmente la linea del traguardo.