Secondo Marotta la Juventus è favorita per la Scudetto, come il Milan: "Avvantaggiata"

Per il dirigente dell'Inter lotta di fuoco tra la sua squadra e la Juventus, con il Milan deciso in queste settimane: "Tre favorite".

Inter in campo per la finale di Supercoppa Italiana, ma con un occhio costante a quello che succede in Serie A. Mentre i nerazzurri giocano il torneo in Arabia Saudita, infatti, la Juventus si è presa il primo posto battendo 3-0 il Lecce. Un risultato che porterà i bianconeri ad essere capolista almeno fino al 22esimo turno, quello precedente al Derby d'Italia previsto a inizio febbraio.

Per l'Inter ci sarà comunque da recuperare una partita contro l'Atalanta, quella del 21esimo turno, di scena però solamente a febbraio. Un mese caldissimo per i nerazzurri, impegnati ogni tre giorni considerando anche gli ottavi di Champions League.

Beppe Marotta, AD dell'Inter, ha parlato prima della finale di Supercoppa contro il Napoli, evidenziando

come la Juventus sia avvantaggiata per lo Scudetto proprio in virtù delle mancate partite europee durante questa stagione.