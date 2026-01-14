Pubblicità
Stefano Silvestri

Marotta rivela: "Dumfries sta recuperando più velocemente di quanto fosse prevedibile"

Il presidente dell'Inter prima della gara col Lecce: "Torna a metà febbraio? Non mi pronuncio per rispetto dello staff medico". Sulle parole di Conte: "Non le commento".

L'Inter si ritrova tra le mani la grande chance: staccare ulteriormente il Napoli, clamorosamente fermato sullo 0-0 dal Parma in casa. Per farlo dovrà evitare lo stesso errore, ovvero battere il Lecce nel secondo recupero della giornata.

Prima della gara contro i salentini, in programma al Meazza alle 20.45, ha parlato il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Più di uno i temi toccati, tra cui il rientro di Denzel Dumfries.

Rientro che, secondo Marotta, avverrà prima di quanto previsto inizialmente. E dunque prima della fine di febbraio, il periodo stimato dopo l'infortunio rimediato a novembre dall'esterno olandese.

  • SU DUMFRIES

    “La notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente di quanto fosse prevedibile. Ci è mancato nelle ultime domeniche e spero possa essere disposizione dell'allenatore. Il mercato? Non è facile trovare questo tipo di giocatore, un profilo che sia all’altezza di società come l’Inter”.

  • DUMFRIES TORNA A METÀ FEBBRAIO?

    "Non voglio pronunciarmi, nei principi di correttezza e per rispetto dello staff medico. Ma siamo ottimisti".

  • I PATEMI NEGLI SCONTRI DIRETTI

     “Io credo che sia più che altro una considerazione statistica. Le prestazioni sono sempre state buone anche contro queste squadre. Poi è evidente che abbiamo apportato delle modifiche alla rosa e all'undici che va in campo, abbiamo ringiovanito il reparto difensivo. Quindi è normale che l’esperienza necessaria per rimediare a taluni errori non è ancora a livello altissimo. Fa parte di un percorso di crescita e Chivu lo sa. Io però io ho avvertito anche nei singoli una crescita. E questo è di buon auspicio per il futuro".

  • CONTE E IL SUO "QUALCOSA CHE NON VA"

    "Se mi sento di commentare le parole di Conte? No, assolutamente. Ognuno è libero di esprimere i propri pensieri. Facendo una fotografia al momento attuale del campionato siamo in una fase interlocutoria. Ci sono tantissimi punti a disposizione e adesso anche le provinciali cominciano a dare fastidio alle grandi con prestazioni buone, perché si comincia a guardare la classifica, cosa che a inizio campionato non avveniva".

