Marotta rivela: "Dumfries sta recuperando più velocemente di quanto fosse prevedibile"

L'Inter si ritrova tra le mani la grande chance: staccare ulteriormente il Napoli, clamorosamente fermato sullo 0-0 dal Parma in casa. Per farlo dovrà evitare lo stesso errore, ovvero battere il Lecce nel secondo recupero della giornata.
Prima della gara contro i salentini, in programma al Meazza alle 20.45, ha parlato il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Più di uno i temi toccati, tra cui il rientro di Denzel Dumfries.
Rientro che, secondo Marotta, avverrà prima di quanto previsto inizialmente. E dunque prima della fine di febbraio, il periodo stimato dopo l'infortunio rimediato a novembre dall'esterno olandese.