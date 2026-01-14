Conte non dimentica Inter-Napoli e l'espulsione: "Qualcosa non funziona"

Antonio Conte non vuole tornare su quanto accaduto nel big match contro l'Inter, ma accenna comunque alla questione prima dell'importantissimo recupero di Serie A contro il Parma. Espulso in seguito al rigore di Calhanoglu, con cui la squadra di Chivu era andata nuovamente e momentamente in vantaggio, il tecnico dei Campioni d'Italia non è in panchina al Maradona per la sfida del mercoledì.

In tribuna, Conte è comunque intervenuto a Dazn per alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere: "Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, qualcosa non funziona" ha evidenziato il tecnico del Napoli poco prima del calcio d'inizio.

Conte non salterà solamente la partita contro il Parma, ma bensì anche il turno del weekend: in panchina cotnro il Sassuolo ci sarà il vice Stellini, anche in questo caso allo Stadio Diego Armando Maradona.