Conte Inter Napoli
Francesco Schirru

Conte non dimentica Inter-Napoli e l'espulsione: "Qualcosa non funziona"

Squalificato per due giornate, Conte ha parlato brevemente di quanto successo a Milano poco prima della sfida contro il Parma, in cui non è presente in panchina.

Antonio Conte non vuole tornare su quanto accaduto nel big match contro l'Inter, ma accenna comunque alla questione prima dell'importantissimo recupero di Serie A contro il Parma. Espulso in seguito al rigore di Calhanoglu, con cui la squadra di Chivu era andata nuovamente e momentamente in vantaggio, il tecnico dei Campioni d'Italia non è in panchina al Maradona per la sfida del mercoledì.

In tribuna, Conte è comunque intervenuto a Dazn per alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere: "Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, qualcosa non funziona" ha evidenziato il tecnico del Napoli poco prima del calcio d'inizio.

Conte non salterà solamente la partita contro il Parma, ma bensì anche il turno del weekend: in panchina cotnro il Sassuolo ci sarà il vice Stellini, anche in questo caso allo Stadio Diego Armando Maradona.

  • LA NOTA SULLA SQUALIFICA

    Il Giudice Sportivo ha motivato così la squalifica di due turni: "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale".

    Conte, inoltre, è stato fermato "per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

