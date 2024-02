Marotta Masterclass, da Pirlo e Pogba a Calhanoglu e Thuram: i top 10 colpi a parametro zero

Tutti gli acquisti a zero dell'amministratore delegato dai tempi della Juventus fino ai prossimi con l'Inter, Taremi e Zielinski, sempre più vicini.

“È molto più difficile avere i soldi che non averli. Quando non li hai devi essere più creativo”.

La fantasia a Beppe Marotta certamente non manca. Nel corso della sua lunga carriera, l’attuale amministratore delegato dell’Inter ha dimostrato stagione dopo stagione di essere lungimirante e molto competente.

Dati alla mano, prima alla Juventus e poi ora in nerazzurro, Marotta ha messo a segno anno dopo anno colpi mirati a parametro zero, scandagliando alacremente il mercato e attingendo dalla lista dei calciatori in scadenza rinforzando la rosa senza sborsare denaro, almeno per quanto riguarda il cartellino.

In attesa di definire gli acquisti di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, prossimi alla firma con l’Inter e anche loro pronti a sposare il progetto nerazzurro a parametro zero, Marotta è divenuto celebre per la capacità sin dai tempi della Vecchia Signora di riuscire a contribuire in maniera determinante al raggiungimenti degli obiettivi del club attraverso il controllo dei costi, senza però rinunciare alle ambizioni sportive e di conseguenza alla crescita dei ricavi.

Non a caso, da quando è alla guida dell’Inter, il club nerazzurro ha riconquistato lo Scudetto ed è tornato in finale di Champions League.

Ma quali sono i 10 colpi più importanti di Beppe Marotta a parametro zero in carriera con Juventus e Inter?