Marotta e le voci di mercato su Calhanoglu: “Solo richieste fantomatiche, lo aspettiamo”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato della situazione di Calhanoglu: “Non facciamolo diventare un caso, mai detto di voler andare via”.

Quello di Hakan Calhanoglu è, ormai da diverse settimane, uno dei nomi più caldi della finestra estiva di calciomercato.

Da tempo si parla di lui come di un giocatore che potrebbe lasciare l’Inter e, in particolare, si sono via via alternate voci che lo vorrebbero soprattutto nel mirino di club turchi come il Galatasaray ed il Fenerbahçe.

Rumors che hanno preso vigore dopo una polemica a distanza che lo ha visto protagonista con Lautaro Martinez, ma che al momento non si sono tradotte in nulla di concreto.

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, parlando a margine dell’evento di presentazione della partnership con BYD, si è soffermato anche sulla situazione del centrocampista turco.