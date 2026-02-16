Goal.com
Pisa SC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Marotta ammette ma attacca: "Decisione sbagliata di La Penna, Bastoni oggetto di una gogna mediatica, Juventus in Champions grazie a una simulazione di Cuadrado"

Il presidente dell'Inter passa al contrattacco dopo le polemiche sull'espulsione di Kalulu. Marotta ammette l'errore di La Penna ma difende Bastoni e ricorda: "Juventus in Champions grazie a una chiara simulazione di Cuadrado".

La replica di Giuseppe Marotta dopo Inter-Juventus è arrivata.

Prima dell'Assemblea di Lega il presidente nerazzurro ha tenuto una breve conferenza stampa per chiarire la posizione del club.

Marotta ha ammesso il chiaro errore arbitrale in favore dell'Inter sull'espulsione di Kalulu. Ma ha difeso Bastoni e ricordato qualche precedente che aveva favorito i bianconeri.

  • MAROTTA SULL'ESPULSIONE DI KALULU

    "E' un fatto deprecabile ma ordinario e non straordinario. La decisione dell'arbitro è stata sbagliata e lo riconosco. Ricordo che l'Inter ha perso lo scudetto per un punto e a posteriori è stato riconosciuto un clamoroso errore contro l'Inter in Inter-Roma, un rigore che avrebbe determinato il campionato. Eppure ci siamo attenuti alle decisioni. Noi siamo intervenuti solo dopo Napoli-Inter, per un rigore che ha indirizzato la partita. E il rigore fu dichiarato non giusto dagli stessi organi arbitrali" ha dichiarato Marotta.

  • LA DIFESA DI BASTONI

    Marotta ha poi preso le difese di Bastoni: "C'è stata una presa di posizione mediatica veramente smisurata. Bastoni è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quello che è successo. Bastoni non è mai stato protagonista di fatti clamorosi, è patrimonio della Nazionale. Hanno messo in dubbio la sua convocazione, è veramente ingiusto. Sicuramente ha commesso un errore ma chi non ne ha fatti? Ci sono stati giocatori diventati famosi per le simulazioni".

  • "CHIELLINI DIRIGENTE INESPERTO"

    Riguardo a quanto sarebbe accaduto negli spogliatoi di San Siro, invece, Marotta chiarisce: "Salutare Chiellini è il minimo, è un dirigente giovane e inesperto, non mi permetto di dargli consigli. Ci siamo confrontati. Sono dinamiche che avvengono negli spogliatoi".

  • IL PRECEDENTE DI CUADRADO

    Il presidente nerazzurro ha ricordato un altro precedente tra Juventus e Inter: "Caos solo quando riguarda l'Inter? La risposta è che l'Inter è stata la più vincente degli ultimi anni. Ricordo solo un piccolo episodio per quanto riguarda le simulazioni.Juventus-Inter 2021, palese simulazione di Cuadrado, arbitro Calvarese. Fu chiarito da tutti gli organi arbitrali che fu palese simulazione. Con quella vittoria, la Juve ottenne la qualificazione in Champions e la bellezza di 60-70 milioni. Punto".

  • IL CASO ARBITRI

    Il presidente dell'Inter non nasconde il problema arbitrale: "Ci troviamo davanti a un malessere, ci troviamo davanti a una situazione generale? Benissimo, allora dobbiamo fare assunzioni di responsabilità tutti quanti. Gli arbitri, le società, gli allenatori, i giocatori, la federazione, tutti gli organi istituzionali. Quello quello che avviene in Italia avviene anche all’estero e certamente oggi è giunto il momento in cui dobbiamo confrontarsi in modo ampio, senza fare polemiche. Magari in questo momento inasprendo le pene nei confronti di tutti, ma anche dei dirigenti, dei tesserati, degli allenatori. Non solo disciplinari, ma anche pecuniari, perché spesso e volentieri si va oltre le righe del comportamento scorretto, del comportamento anche verbale inaccettabile come è capitato in questi ultimi mesi. Questo è il mio pensiero, ripeto, quindi sono qua a dire che Bastoni ha fatto un gesto, ha tenuto un comportamento che non era consuo nei principi di lealtà? Benissimo, ma va giustificato”.


  • LA REPLICA A SAVIANO

    Marotta infine ha replicato a Roberto Saviano che su Instagram aveva usato parole molto dure nei confronti del presidente nerazzurro.

    "C'è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia.Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazioni da parte degli avvocati” ha chiarito Marotta.

