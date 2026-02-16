Marotta ammette ma attacca: "Decisione sbagliata di La Penna, Bastoni oggetto di una gogna mediatica, Juventus in Champions grazie a una simulazione di Cuadrado"

"E' un fatto deprecabile ma ordinario e non straordinario. La decisione dell'arbitro è stata sbagliata e lo riconosco. Ricordo che l'Inter ha perso lo scudetto per un punto e a posteriori è stato riconosciuto un clamoroso errore contro l'Inter in Inter-Roma, un rigore che avrebbe determinato il campionato. Eppure ci siamo attenuti alle decisioni. Noi siamo intervenuti solo dopo Napoli-Inter, per un rigore che ha indirizzato la partita. E il rigore fu dichiarato non giusto dagli stessi organi arbitrali" ha dichiarato Marotta.