Marotta ammette ma attacca: "Decisione sbagliata di La Penna, Bastoni oggetto di una gogna mediatica, Juventus in Champions grazie a una simulazione di Cuadrado"

Il presidente dell'Inter non nasconde il problema arbitrale: "Ci troviamo davanti a un malessere, ci troviamo davanti a una situazione generale? Benissimo, allora dobbiamo fare assunzioni di responsabilità tutti quanti. Gli arbitri, le società, gli allenatori, i giocatori, la federazione, tutti gli organi istituzionali. Quello quello che avviene in Italia avviene anche all’estero e certamente oggi è giunto il momento in cui dobbiamo confrontarsi in modo ampio, senza fare polemiche. Magari in questo momento inasprendo le pene nei confronti di tutti, ma anche dei dirigenti, dei tesserati, degli allenatori. Non solo disciplinari, ma anche pecuniari, perché spesso e volentieri si va oltre le righe del comportamento scorretto, del comportamento anche verbale inaccettabile come è capitato in questi ultimi mesi. Questo è il mio pensiero, ripeto, quindi sono qua a dire che Bastoni ha fatto un gesto, ha tenuto un comportamento che non era consuo nei principi di lealtà? Benissimo, ma va giustificato”.