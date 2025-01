Marmoush al Manchester City, è ufficiale: una valanga di milioni nelle casse dell'Eintracht Francoforte

Qualche ora dopo il poker rimediato dal PSG, il City si consola con l'arrivo di Omar Marmoush: i dettagli del trasferimento dalla Bundesliga.

Il campo dice che il Manchester City non è uscito dalla crisi. Anzi: la squadra di Guardiola ha perso malamente in casa del PSG, facendosi rimontare dallo 0-2 al 4-2 e rischiando seriamente non solo di non approdare agli ottavi (matematico), ma anche di non finire nemmeno tra le prime 24.

E così, per consolarsi gli inglesi hanno acquistato un nuovo calciatore sul mercato: è ufficiale l'arrivo dall'Eintracht Francoforte di Omar Marmoush, attaccante per il quale un accordo era già stato raggiunto qualche giorno fa.

L'annuncio dell'arrivo di Marmoush è arrivato in mattinata. Dunque, poche ore dopo la notte più dura di una stagione che per il City non accenna a cambiare in maniera radicale.