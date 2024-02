Marko Rog lascia il Cagliari: calciomercato ancora aperto, giocherà alla Dinamo Zagabria

Il centrocampista, colpito da diversi infortuni nelle ultime annate, saluta la Sardegna e la Serie A per trasferirsi nella sua vecchia squadra.

Sfortunatissimo negli ultimi anni e costretto a rimanere ai box per la maggior parte delle ultime quattro stagioni a causa dei noti problemi al ginocchio, Marko Rog continuerà la sua carriera alla Dinamo Zagrabia, squadra con cui si era messo in mostra in patria prima di essere notato dal Napoli e cominciare la sua era italiana.

Rog è arrivato in città nella giornata di lunedì 12 febbraio e si unirà alla Dinamo per il proseguo della stagione. L'accordo con il Cagliari, possibile in virtù del calciomercato in entrata ancora aperto in Croazia, è di fatto sulla base del prestito fino al termine dell'anno.

Non solo Rog non giocherà con il Cagliari per il resto del 2023/2024, ma non sarà in rossoblù neanche nei primi mesi del 2024/2025, in attesa di definire la sua posizione il prossimo gennaio 2025.