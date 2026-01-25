AS - Mario Gila verso il Milan, accordo vicino con la Lazio per l'estate: le cifre dell'operazione

Sì, il Milan puntato diverse delle proprie fortune stagionali su una difesa a tratti molto solida in puro stile Allegri. Però è possibile che un altro elemento si aggiunga alla rosa negli ultimi giorni del mercato invernale. Così come qualcosa accadrà anche in estate.
Il nome caldo, come scrive AS, è quello di Mario Gila. Un profilo su cui il Milan starebbe lavorando alacremente con l'obiettivo, appunto, di regalarlo ad Allegri non subito bensì nella prossima stagione.
Proprio il difensore della Lazio sarebbe insomma il primo grande obiettivo del Milan per rinforzare la difesa del 2026/2027. E attenzione, perché la trattativa tra i due club rischia di essere più concreta di quanto si pensi.