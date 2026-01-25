Pubblicità
Stefano Silvestri

AS - Mario Gila verso il Milan, accordo vicino con la Lazio per l'estate: le cifre dell'operazione

Il difensore spagnolo sarebbe al centro di una trattativa per cambiare squadra al termine del campionato. Il suo contratto con la Lazio va in scadenza il 30 giugno del 2027.

Sì, il Milan puntato diverse delle proprie fortune stagionali su una difesa a tratti molto solida in puro stile Allegri. Però è possibile che un altro elemento si aggiunga alla rosa negli ultimi giorni del mercato invernale. Così come qualcosa accadrà anche in estate.

Il nome caldo, come scrive AS, è quello di Mario Gila. Un profilo su cui il Milan starebbe lavorando alacremente con l'obiettivo, appunto, di regalarlo ad Allegri non subito bensì nella prossima stagione.

Proprio il difensore della Lazio sarebbe insomma il primo grande obiettivo del Milan per rinforzare la difesa del 2026/2027. E attenzione, perché la trattativa tra i due club rischia di essere più concreta di quanto si pensi.

  • OPERAZIONE IN CORSO

    Scrive infatti AS che l'operazione tra Milan e Lazio "è in corso" e anzi, si starebbe addirittura "concludendo". L'affare verrebbe finalizzata come detto in vista del prossimo campionato. Ancora nessun accordo, ma i due club stanno lavorando per il possibile trasferimento del centrale spagnolo, arrivato a Roma dal Real Madrid nell'estate del 2022.

  • LA FORMULA E LE CIFRE

    La formula della possibile operazione Milan-Lazio per Gila è un trasferimento a titolo definitivo. Dunque nessun prestito, che sia secco oppure con prestito od obbligo incorporato.

    Sempre secondo AS, il club rossonero sarebbe disposto a pagare 20 milioni di euro per portare Gila a Milano.

  • UN ANNO E MEZZO ALLA SCADENZA

    L'arrivo di Gila al Milan potrebbe essere favorito dalla situazione contrattuale del calciatore, che va in scadenza il 30 giugno del 2027: dunque tra un anno e mezzo circa.

    La prossima estate, di conseguenza, la Lazio si ritroverà in rosa un potenziale parametro zero a meno di un accordo per il rinnovo. Con naturali e inevitabili riflessioni sull'opportunità o meno di lasciarlo partire subito per evitare di perderlo nel 2027 senza incassare un centesimo.

  • E IL REAL MADRID...

    Come ricordato ancora una volta da AS, anche il Real Madrid è uno spettatore interessato della possibile trattativa Milan-Lazio per Gila. In che senso? Nel senso che una parte dell'esborso rossonero finirebbe proprio nelle casse delle Merengues.

    Il Real ha infatti diritto addirittura al 50% della futura rivendita di Gila, giocatore che tre anni e mezzo fa la Lazio ha pagato 6 milioni di euro. Nelle casse biancocelesti, in sostanza, pioverebbe "solo" una decina di milioni.

