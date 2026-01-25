AS - Mario Gila verso il Milan, accordo vicino con la Lazio per l'estate: le cifre dell'operazione

Scrive infatti AS che l'operazione tra Milan e Lazio "è in corso" e anzi, si starebbe addirittura "concludendo". L'affare verrebbe finalizzata come detto in vista del prossimo campionato. Ancora nessun accordo, ma i due club stanno lavorando per il possibile trasferimento del centrale spagnolo, arrivato a Roma dal Real Madrid nell'estate del 2022.