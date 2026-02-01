Getty Images Sport
Maresca torna al Leicester, in seconda serie? La clamorosa indiscrezione, un mese dopo aver lasciato il Chelsea
Maresca senza lavoro dopo l'esonero dal Chelsea
Maresca ha firmato un contratto quinquennale con l'opzione di una stagione aggiuntiva quando è arrivato al Chelsea nel 2024, portando i Blues al quarto posto e alla qualificazione alla Champions League nella sua unica stagione completa a Stamford Bridge. Sono anche riusciti a conquistare alcuni trofei, come la Conference League e il Mondiale per club, battendo sorprendentemente i vincitori della Champions League, il Paris Saint-Germain, nella finale di quest'ultima competizione nell'estate del 2025.
Tuttavia, il rapporto dell'italiano con i proprietari del Chelsea ha iniziato a incrinarsi, in particolare dopo che ha suggerito di aver ricevuto poco o nessun sostegno dopo la vittoria di dicembre sull'Everton.
All'epoca disse: "Questo è il motivo per cui elogio i giocatori, perché nonostante i tanti problemi stanno facendo molto bene dopo una settimana complicata. Da quando sono arrivato al club, le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono arrivato al club, perché molte persone non ci hanno sostenuto.
"Le peggiori 48 ore da quando sono entrato a far parte del club perché le persone non hanno sostenuto me e la squadra".
Maresca è stato infine esonerato il giorno di Capodanno, dopo una serie di una sola vittoria in sette partite di Premier League, e Liam Rosenior è stato nominato suo successore.
- Getty Images Sport
Il Leicester contatta l'ex allenatore dopo aver licenziato Cifuentes
Il Leicester ha vissuto una stagione disastrosa finora e occupa il 16° posto in classifica dopo l'ultima sconfitta per 2-0 contro il Charlton Athletic sabato scorso.
L'ex allenatore Cifuentes è stato esonerato la scorsa settimana dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Oxford United, l'undicesima in 29 partite di campionato sotto la guida dello spagnolo. Il 43enne aveva il compito di riportare il Leicester in Premier League, ma al momento questo obiettivo sembra irraggiungibile, con i Foxes a nove punti dai play-off.
Tuttavia, secondo quanto riferito, la società sta dimostrando ambizione nella scelta del sostituto di Cifuentes. Il Mirror sostiene che il club abbia contattato Maresca per un possibile ritorno e ritiene che la squadra possa ancora puntare a un posto tra le prime sei se riuscirà a convincere l'ex centrocampista della Juventus e del Siviglia ad accettare l'incarico.
Il Leicester ha vinto il titolo di campionato sotto la guida di Maresca
Maresca è stato nominato allenatore del Leicester nel giugno 2023, poco dopo la retrocessione dalla Premier League, e ha goduto di un inizio straordinario, con la sua squadra che ha vinto 13 delle prime 14 partite di campionato, posizionandosi saldamente in testa alla classifica.
A parte una breve battuta d'arresto a novembre, il Leicester ha continuato a mantenere un ottimo rendimento fino a febbraio, prima che un crollo nel finale di stagione minacciasse di compromettere la corsa al titolo. Tuttavia, la squadra è riuscita a rimettersi in carreggiata e alla fine ha chiuso al primo posto, con un punto di vantaggio sul secondo classificato, l'Ipswich Town, assicurandosi la promozione in Premier League.
- Getty Images Sport
Le Foxes cercano disperatamente di risollevarsi
Resta da vedere se il Leicester riuscirà a ribaltare la stagione, anche con la riconferma di Maresca. La squadra non vince da quattro partite di campionato e deve fare a meno di giocatori come Aaron Ramsey, Harry Souttar, Jannik Vestergaard, Jordan James, Oliver Skipp e Victor Kristiansen, tutti infortunati.
