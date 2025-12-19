Maresca nuovo allenatore della Juventus o del Manchester City? "Speculazioni, il mio focus è sul Chelsea"

Enzo Maresca non ha intenzione di lasciare il Chelsea al termine della stagione. Campione del Mondo in carica con i Blues e vincitore della scorsa Conference League, l'allenatore italiano ha cercato di mettere fine ai dubbi sul 2025/2026. Si è parlato di Juventus e Manchester City nel suo futuro, ma l'ex centrocampista ha bollato tutto come voci e speculazioni.

“Le voci sul Manchester City? Sono solo speculazioni, non ho tempo per queste cose" ha assicurato Maresca, citando poi anche la Juventus, allo stesso modo accostata al mister italiano per la prossima annata.

“Sono tutte voci al 100%" confessa Maresca. "Sono orgoglioso di essere al Chelsea e non faccio caso a queste cose. Una settimana fa era successo lo stesso anche con la Juventus“.