Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL
Francesco Schirru

Maresca nuovo allenatore della Juventus o del Manchester City? "Speculazioni, il mio focus è sul Chelsea"

Il tecnico italiano del Chelsea continuerà a Londra o andrà ad allenare una tra Juventus e Manchester City? Maresca non ha dubbi, il suo futuro sarà ancora Blues.

Enzo Maresca non ha intenzione di lasciare il Chelsea al termine della stagione. Campione del Mondo in carica con i Blues e vincitore della scorsa Conference League, l'allenatore italiano ha cercato di mettere fine ai dubbi sul 2025/2026. Si è parlato di Juventus e Manchester City nel suo futuro, ma l'ex centrocampista ha bollato tutto come voci e speculazioni.

Le voci sul Manchester City? Sono solo speculazioni, non ho tempo per queste cose" ha assicurato Maresca, citando poi anche la Juventus, allo stesso modo accostata al mister italiano per la prossima annata.

Sono tutte voci al 100%" confessa Maresca. "Sono orgoglioso di essere al Chelsea e non faccio caso a queste cose. Una settimana fa era successo lo stesso anche con la Juventus“.

  • LO SFOGO DI MARESCA

    Dopo essere stato sconfitto contro l'Atalanta in Champions, Maresca aveva confessato come lui e la squadra stessero vivendo momenti difficili.

    "Le peggiori 48 ore da quando sono qui" aveva assicurato il tecnico italiano, scatenando le voci incontrollate sul suo futuro.

    Maresca avrebbe confessato in maniera criptica una mancanza di supporto da parte della società in seguito al k.o contro la Dea e a diversi risultati negativi in campionato. 

  • RESTA AL CHELSEA

    Ora come ora Maresca non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il Chelsea al termine dell'annata. 

    Dopo aver parlato con la società in seguito allo sfogo verso cui, presumibilmente, era diretto, il tecnico italiano ha assicurato che il suo futuro è londinese:

    "Ho un contratto qui fino al 2029. Il mio obiettivo è solo questo club e sono orgoglioso di essere qui".

    Per molti, però, si tratta però solamente di una calma prima della tempesta, che si verificherebbe davanti a uno o più negativi risultati del Chelsea.

  • LA VETTA DI PREMIER LEAGUE

    Il Chelsea ha rallentato nell'ultimo periodo di Premier, vincendo solamente due delle ultime cinque partite. Ciò nonostante, i londinesi si trovano a -8 dalla vetta, ancora alla portata.

    Con 22 partite ancora da disputare, il Chelsea può tranquillamente lottare per riconquistare la Premier, in una stagione che vede l'Arsenal attualmente padrona del torneo ma allo stesso tempo alle prese con le prime crepe dell'annata.

    A 36 punti, l'Arsenal guida davanti a Manchester City e Aston Villa, rispettivamente a -2 e -3.

