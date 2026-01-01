Pubblicità
Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Francesco Schirru

Maresca ha lasciato il Chelsea: ufficiali le dimissioni, nessun esonero

Il tecnico italiano non è più l'allenatore del Chelsea, come comunicato dai Blues: una decisione di comune accordo tra le due parti.

Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea. Le indiscrezioni delle ore precedenti si sono rivelate fondate, con il club londinese che ha rilasciato un comunicato in cui viene ufficializzata la separazione tra le due parti. Una separazione di comune accordo, delle dimissioni per cambiare la stagione.

"Il Chelsea Football Club e l'allenatore Enzo Maresca si sono separati" fa sapere la società britannica. "Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo". 

"Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club credono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di rimettere in carreggiata la stagione. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro.

  • I MOTIVI DIETRO LA DECISIONE

    Da tempo i rapporti tra Maresca e il Chelsea si erano incrinati. Nonostante la vittoria di Europa League e Mondiale per Club, la società aveva intimato all'allenatore di migliorare la classifica di Premier, così da dare battaglia per il titolo. 

    Maresca, stufo delle continue ingerenze della proprietà nella gestione degli uomini, si era lasciato andare ad uno sfogo a metà dicembre, in cui parlava delle "peggiori 48 ore da quando sono al Chelsea". 

    Le dichiarazioni erano arrivate successivamente alla vittoria contro l'Everton e ad uno scontro andato in scena con la società nei due giorni precedenti. Scontro, di fatto, ripetutosi anche dopo il pareggio contro il Bournemouth.

  • IL NUOVO ALLENATORE

    A guidare il Chelsea nell'imminente partita contro il Manchester City, di scena il 4 gennaio, sarà un membro dello staff, ma in seguito a Londra potrebbe sbarcare Liam Rosenoir, allenatore dello Strasburgo, club affiliato ai Blues.

    Tra i nomi fatti in queste ore anche quelli di due italiani, ovvero Farioli del Porto, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, nonchè quello di De Zerbi, eventualità quest'ultima possibile però solamente in estate.

  • MARESCA AL CITY?

    Il 2026 potrebbe portare ad una girandola di panchine in Premier League. Slot è spesso traballante al Liverpool, Frank potrebbe lasciare il Tottenham, Maresca ha appena salutato.

    Ed è proprio l'addio di Maresca a far parlare maggiormente, non solo in termini Chelsea: nel suo futuro, infatti, potrebbe esserci la panchina del Manchester City come successore di Pep Guardiola.

    Maresca avrebbe già parlato con i dirigenti del Manchester City in due occasioni e in estate, qualora Guardiola decidesse di cambiare aria, potrebbe essere proprio lui a sostituire il suo 'vecchio' maestro.

