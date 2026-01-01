Maresca ha lasciato il Chelsea: ufficiali le dimissioni, nessun esonero

Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea. Le indiscrezioni delle ore precedenti si sono rivelate fondate, con il club londinese che ha rilasciato un comunicato in cui viene ufficializzata la separazione tra le due parti. Una separazione di comune accordo, delle dimissioni per cambiare la stagione.

"Il Chelsea Football Club e l'allenatore Enzo Maresca si sono separati" fa sapere la società britannica. "Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo".

"Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club credono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di rimettere in carreggiata la stagione. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro.