Maresca via dal Chelsea: progetto dei Blues emerso in tutta la sua fragilità

Alla fine dei conti, le squadre migliori hanno i giocatori migliori. Per semplificare il quadro generale, il Chelsea semplicemente non ha abbastanza stelle di alto livello, soprattutto se si considera che ha speso miliardi per cercare di tornare competitivo.

Ci sono troppi giocatori mediocri che non fanno la differenza. Cole Palmer e Caicedo sono fuoriclasse nei loro ruoli, Estevao Willian è un prospetto estremamente interessante, e anche Reece James (quando è in forma) e Marc Cucurella sono ottime opzioni, ma oltre a loro, gran parte della rosa di Maresca è di livello simile.

Liam Delap e Joao Pedro sono migliori in attacco rispetto al licenziato Jackson? Qual è la differenza tra Pedro Neto, Alejandro Garnacho e Jamie Gittens? Sono davvero migliori di Noni Madueke, che è stato venduto all'Arsenal senza troppo clamore, ma è già popolare in una squadra migliore? Chi è il miglior difensore centrale del Chelsea? Perché investire così tanto denaro in giocatori che non miglioreranno immediatamente la rosa della prima squadra per almeno un paio d'anni?

Nei 18 mesi in cui è stato alla guida della squadra, Maresca non è mai sembrato sapere quale fosse la formazione migliore del Chelsea. La BBC Sport ha calcolato che ha effettuato sostituzioni più rapidamente di qualsiasi altro allenatore della Premier League e che ha apportato il maggior numero di cambiamenti alla formazione titolare in questa stagione. Cercare di accontentare tutti era un compito ingrato.

Il Chelsea era solito lottare per il titolo anno dopo anno. Questo perché non importava chi fosse l'allenatore - Roberto Di Matteo ha vinto la Champions League e Avram Grant è arrivato a un passo dallo stesso risultato - ma solo che la squadra avesse talenti incredibili che la portassero al successo. È molto diverso dalla situazione attuale.