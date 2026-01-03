Pubblicità
Chelsea shambles Enzo Maresca GFX 16:9Getty/GOAL

Maresca via dal Chelsea: progetto dei Blues emerso in tutta la sua fragilità

Tra Enzo Maresca e il Chelsea è finita, mai l tecnico era tutt'altro che il problema: il progetto dei Blues dovrebbe essere messo in discussione.

La stagione del Chelsea era già sull'orlo della crisi quando martedì sera è stato bloccato sul 2-2 dal Bournemouth. Le aspettative sono alte a Stamford Bridge e un dicembre terribile ha sollevato interrogativi sulla reale preparazione della squadra a competere. Certo, c'erano delle turbolenze, ma l'inaspettato licenziamento di Enzo Maresca il giorno di Capodanno potrebbe affondare definitivamente la stagione 2025-26.

Maresca avrebbe saltato la conferenza stampa post-partita di martedì per malattia, ma in seguito è emerso che semplicemente non voleva affrontare i media sapendo quanto fosse incerto il suo futuro nel club. Solo lui sa se pensava che quella sarebbe stata l'ultima volta in cui avrebbe parlato come dipendente del Chelsea.

Ci sono ragioni comprensibili per cui i Blues vogliono cambiare panchina, tra cui i dubbi sull'impegno di Maresca, che negli ultimi mesi ha incontrato più volte il Manchester City, ma sono di gran lunga superate dalle argomentazioni contrarie. L'intera gestione del club è ora sotto esame.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERCHE' TRA MARESCA E IL CHELSEA E' FINITA

    La vittoria per 3-0 del Chelsea in casa contro il Barcellona in Champions League alla fine di novembre avrebbe dovuto segnare l'inizio di una nuova era. Il pareggio per 1-1 con l'Arsenal, capolista della Premier League, giocato con un uomo in meno per gran parte della partita, non ha fatto altro che confermare questa ipotesi. I giovani Blues sembravano maturare, ma si è trattato solo di un'altra falsa alba.

    Dopo un dicembre disastroso, il Chelsea è quinto in classifica nella Premier League. Di per sé non sarebbe un disastro, ma date le aspettative riposte nella squadra all'inizio dell'ultimo mese del 2025, è stato un risultato estremamente deludente. Gli uomini di Maresca sono anche scesi al 13° posto nella classifica della Champions League, sotto il Tottenham e il Newcastle, dopo aver perso in trasferta contro l'Atalanta due settimane dopo aver battuto il Barcellona.

    Da quando ha battuto il Burnley per 2-0 al Turf Moor il 22 novembre, il Chelsea ha ottenuto una sola vittoria in sette partite di Premier League, conquistando sette punti su 21 possibili. Il distacco dall'Arsenal, che alcuni tifosi dei Blues ritenevano alla pari della loro squadra dopo l'ultimo incontro, è ora di 15 punti.

    I due pareggi del Chelsea con il Bournemouth hanno rappresentato al meglio l'entità dei suoi problemi in campo. Lo 0-0 al Vitality Stadium è stato un evento del tutto dimenticabile, in cui entrambe le squadre non sono riuscite a creare nulla di rilevante, mentre il 2-2 allo Stamford Bridge è stato incredibilmente frenetico. Per una squadra così costosa, continua a esserci troppa altalenanza.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ASTON VILLAAFP

    POCO FAIR-PLAY IN CAMPO

    Il nucleo giovanile che i proprietari del Chelsea BlueCo e la loro schiera di reclutatori sono così orgogliosi di aver messo insieme manca ancora gravemente di leadership. La squadra di Maresca è all'ultimo posto nella classifica del fair play della Premier League, avendo già accumulato 34 cartellini gialli e quattro cartellini rossi.

    Nicolas Jackson è stato spesso indicato come uno dei peggiori trasgressori in questo senso, anche se è significativo che i problemi disciplinari della squadra siano persistiti e persino peggiorati da quando è stato costretto a lasciare il club per trasferirsi in prestito al Bayern Monaco. Il nuovo trasgressore seriale è risultato essere Moises Caicedo, il cui valore è sceso da quando è emerso come candidato al titolo di Giocatore dell'anno nella prima parte della stagione.

    Il cartellino giallo ricevuto da Caicedo al quarto minuto del pareggio di martedì è stato il suo quinto della stagione di Premier League, che gli è valso una squalifica in vista della cruciale trasferta di domenica al Manchester City. Sarà la sua seconda squalifica nella stagione nazionale, dopo aver già saltato tre partite per un'espulsione contro l'Arsenal, dove era stato designato per affrontare il centrocampista dei Gunners Declan Rice, pagato più di dieci milioni di sterline.

    Maresca avrà anche pensato che la squadra dovesse abbandonare questa abitudine, ma la sua continua insistenza pubblica non ha fatto altro che incoraggiare i suoi giocatori a continuare con i loro comportamenti scorretti.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    I SOLITI CROLLI

    In questo periodo della scorsa stagione, il Chelsea stava attraversando un momento di crisi simile. Era salito al secondo posto nella classifica della Premier League, a due punti dal Liverpool, poi vincitore del campionato, e aveva mostrato di essere una squadra pronta a fare il salto di qualità da contendente per i primi quattro o cinque posti a protagonista nella corsa al titolo.

    Poi è diventata una delle prime squadre nella storia a rinunciare alla corsa al titolo. Ogni intervista e ogni conferenza stampa sembravano una campagna politica per alleggerire la pressione sul club. Ebbene, il Chelsea ha vinto due delle dieci partite di Premier League disputate da metà dicembre a fine febbraio. Vi suona familiare? Sta diventando una tradizione per questa versione del Chelsea alimentare le speranze dei tifosi per poi deluderli clamorosamente durante l'inverno.

    C'è una nuova cattiva abitudine che i Blues devono abbandonare: il loro pessimo record nella difesa sui calci piazzati. Nonostante abbiano creato un intero reparto dedicato a questo, guidato dall'ex guru dei calci piazzati del Brentford Bernardo Cueva Martinez, non riescono a difendersi molto bene. La loro principale kryptonite sono stati i lanci lunghi, con quattro gol subiti in campionato, il numero più alto della lega.

    Il Chelsea ha perso più punti in casa da posizioni di vantaggio rispetto a qualsiasi altra squadra, guadagnandosi la reputazione di squadra con un punto debole. Maresca ha dovuto assumersi la responsabilità di questo, ma data l'insistenza dei vertici sul fatto che solo i risultati a lungo termine contano, si può davvero biasimarlo per non aver coltivato una cultura?

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENALAFP

    MILIARDI SPRECATI

    Alla fine dei conti, le squadre migliori hanno i giocatori migliori. Per semplificare il quadro generale, il Chelsea semplicemente non ha abbastanza stelle di alto livello, soprattutto se si considera che ha speso miliardi per cercare di tornare competitivo.

    Ci sono troppi giocatori mediocri che non fanno la differenza. Cole Palmer e Caicedo sono fuoriclasse nei loro ruoli, Estevao Willian è un prospetto estremamente interessante, e anche Reece James (quando è in forma) e Marc Cucurella sono ottime opzioni, ma oltre a loro, gran parte della rosa di Maresca è di livello simile.

    Liam Delap e Joao Pedro sono migliori in attacco rispetto al licenziato Jackson? Qual è la differenza tra Pedro Neto, Alejandro Garnacho e Jamie Gittens? Sono davvero migliori di Noni Madueke, che è stato venduto all'Arsenal senza troppo clamore, ma è già popolare in una squadra migliore? Chi è il miglior difensore centrale del Chelsea? Perché investire così tanto denaro in giocatori che non miglioreranno immediatamente la rosa della prima squadra per almeno un paio d'anni?

    Nei 18 mesi in cui è stato alla guida della squadra, Maresca non è mai sembrato sapere quale fosse la formazione migliore del Chelsea. La BBC Sport ha calcolato che ha effettuato sostituzioni più rapidamente di qualsiasi altro allenatore della Premier League e che ha apportato il maggior numero di cambiamenti alla formazione titolare in questa stagione. Cercare di accontentare tutti era un compito ingrato.

    Il Chelsea era solito lottare per il titolo anno dopo anno. Questo perché non importava chi fosse l'allenatore - Roberto Di Matteo ha vinto la Champions League e Avram Grant è arrivato a un passo dallo stesso risultato - ma solo che la squadra avesse talenti incredibili che la portassero al successo. È molto diverso dalla situazione attuale.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    L'ADDIO DI MARESCA NON RISOLVE NULLA

    In Germania, le squadre di calcio hanno la tradizione di far partecipare i propri dirigenti e altri membri della gerarchia alle conferenze stampa insieme all'allenatore. Questo è particolarmente evidente al Bayern Monaco, dove Vincent Kompany è regolarmente affiancato dal direttore sportivo Max Eberl e dal direttore tecnico Christoph Freund. Essi offrono opinioni e approfondimenti su questioni che non riguardano necessariamente l'allenatore, come la composizione della rosa e i trasferimenti.

    Durante la sua permanenza al Tottenham, prima di perdere le staffe nella sua ultima conferenza stampa, Antonio Conte si lamentava di dover essere il volto della società e che nessun altro fosse chiamato a rispondere pubblicamente delle proprie responsabilità. Maresca ha lasciato intendere di provare lo stesso sentimento senza dirlo esplicitamente, anche se il mese scorso ha rivelato di aver sentito una mancanza di sostegno dopo la sconfitta contro l'Atalanta, che sembra aver segnato l'inizio della fine per lui.

    Il Chelsea, più di qualsiasi altro club inglese, dovrebbe adottare una politica in cui i direttori sportivi si presentino davanti ai media. Si parla tanto del loro reclutamento, si elogiano tanto Laurence Stewart e Paul Winstanley, eppure non li vediamo né sentiamo mai. Se il lavoro di Maresca è stato ritenuto insostenibile, allora anche il loro dovrebbe essere a rischio. Il club ha trascorso quasi quattro anni cercando di stabilire una nuova identità che si sta allontanando sempre più da quella precedente, basata sulla vittoria a tutti i costi e senza una buona ragione.

    I proprietari farebbero bene a convincere un allenatore migliore a venire a lavorare per loro in questo regime di pianificazione casuale in nome del "progetto". BlueCo ha ora alternato Maresca, Thomas Tuchel, Graham Potter e Mauricio Pochettino come allenatori permanenti, oltre a Frank Lampard come allenatore ad interim prolungato. Il tutto senza avvicinarsi minimamente al successo del precedente regime ai piani alti.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    MESE DI FUOCO

    Chiunque sia il nuovo allenatore del Chelsea, avrà comunque alcuni aspetti positivi da considerare. La folle corsa alla qualificazione alla Champions League è così confusa che anche questa terribile serie di risultati negativi ha intaccato solo minimamente le speranze di finire tra le prime quattro o cinque. C'è la semifinale di Carabao Cup contro l'Arsenal da affrontare, anche se a questo punto potrebbe rivelarsi un vero e proprio battesimo del fuoco.

    Vincere cura tutto. Più di qualsiasi stile di gioco, questo è stato il "modo di fare del Chelsea" nell'era moderna ed è proprio per questo che i tifosi si sono arrabbiati così rapidamente. Se i proprietari vogliono davvero avere successo sia a breve che a lungo termine, dovrebbero anche approfittare della finestra di mercato di gennaio per acquistare alcuni giocatori già pronti che aiutino a guidare i giovani della squadra.

    Scritto così sembra tutto facile e bello. Ma credete davvero in questo Chelsea e nelle sue operazioni per ottenere qualcosa nel 2025-26?

