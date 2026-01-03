Maresca via dal Chelsea: progetto dei Blues emerso in tutta la sua fragilità

La stagione del Chelsea era già sull'orlo della crisi quando martedì sera è stato bloccato sul 2-2 dal Bournemouth. Le aspettative sono alte a Stamford Bridge e un dicembre terribile ha sollevato interrogativi sulla reale preparazione della squadra a competere. Certo, c'erano delle turbolenze, ma l'inaspettato licenziamento di Enzo Maresca il giorno di Capodanno potrebbe affondare definitivamente la stagione 2025-26.
Maresca avrebbe saltato la conferenza stampa post-partita di martedì per malattia, ma in seguito è emerso che semplicemente non voleva affrontare i media sapendo quanto fosse incerto il suo futuro nel club. Solo lui sa se pensava che quella sarebbe stata l'ultima volta in cui avrebbe parlato come dipendente del Chelsea.
Ci sono ragioni comprensibili per cui i Blues vogliono cambiare panchina, tra cui i dubbi sull'impegno di Maresca, che negli ultimi mesi ha incontrato più volte il Manchester City, ma sono di gran lunga superate dalle argomentazioni contrarie. L'intera gestione del club è ora sotto esame.