Maresca avrebbe detto al Chelsea che stava parlando con il Manchester City: la rivelazione

Maresca era consapevole dell'incertezza che regnava a Manchester già da tempo. Secondo The Athletic, avrebbe parlato con i dirigenti del City in un paio di occasioni durante la prima metà della stagione 2025-26.

Il sito riporta che: "Fonti informate sulla questione, ma non autorizzate a parlare pubblicamente, indicano che Maresca ha informato il Chelsea - due volte alla fine di ottobre e poi di nuovo a metà dicembre - che stava parlando con persone legate al City della sua candidatura alla posizione di allenatore, qualora si fosse liberato un posto in futuro". Maresca era "contrattualmente obbligato" a informare il Chelsea di qualsiasi discussione avuta con altri club.

Il 45enne non avrà certo favorito la sua causa a Londra ammettendo di aver parlato con i rivali nazionali. Ha ulteriormente peggiorato la sua immagine agli occhi dei dirigenti dei Blues quando a metà dicembre ha parlato pubblicamente della presunta mancanza di "sostegno" che stava ricevendo al Chelsea.

Maresca ha portato il Chelsea alle semifinali della Carabao Cup sulla scia di quelle dichiarazioni, ma ha visto la sua gestione giungere al termine all'inizio del 2026, dopo una serie di tre partite di Premier League senza vittorie. La sua ultima partita alla guida della squadra è stata un pareggio per 2-2 con il Bournemouth, che ha visto la squadra di casa fischiata al Bridge.