Maresca avrebbe detto al Chelsea che stava parlando con il Manchester City: la rivelazione
La storia di Maresca al Manchester City
Maresca ha ricoperto due volte il ruolo di allenatore del City. Ha lavorato con la squadra Under 21 del club nella stagione 2020-21, prima di tornare in un ambiente familiare come assistente di Guardiola dopo una breve esperienza alla guida del Parma nel suo paese natale.
Si ipotizza un suo ritorno nella metà blu di Manchester. The Athletic ha riferito che il City sta elaborando piani di emergenza per l'estate del 2026, nel caso in cui Guardiola decidesse di abbandonare l'ultimo anno del suo contratto.
Fonti sostengono che ci sia una "crescente anticipazione che questa sia l'ultima stagione di Guardiola al City", con "una decisione definitiva che probabilmente verrà presa più vicino alla fine della stagione".
Se l'ex allenatore del Barcellona e del Bayern Monaco dovesse lasciare, sarà necessario trovare un successore adeguato.
Domande sul futuro di Guardiola
Si dice che Maresca abbia mantenuto "ammiratori nella gerarchia" dell'Etihad e "si prevede che avrà un ruolo di primo piano se si libererà un posto". Non sarà l'unico candidato preso in considerazione, dato che anche l'ex capitano del City Vincent Kompany, che ora lavora con il capitano dell'Inghilterra Harry Kane al Bayern, è considerato un possibile futuro allenatore dei Blues.
Il City riconosce che Guardiola tende a lasciare le cose "relativamente in sospeso prima di decidere il suo futuro", il che significa che è necessario coprire tutte le basi.
The Athletic riferisce che il caso del Fair Play Finanziario (FFP), che continua a gettare un'ombra sull'Etihad, senza che sia stata ancora emessa alcuna sentenza in una saga che coinvolge almeno 115 accuse, non ha "alcuna influenza sulla situazione di Guardiola".
Maresca ha avuto colloqui con i dirigenti del Manchester City
Maresca era consapevole dell'incertezza che regnava a Manchester già da tempo. Secondo The Athletic, avrebbe parlato con i dirigenti del City in un paio di occasioni durante la prima metà della stagione 2025-26.
Il sito riporta che: "Fonti informate sulla questione, ma non autorizzate a parlare pubblicamente, indicano che Maresca ha informato il Chelsea - due volte alla fine di ottobre e poi di nuovo a metà dicembre - che stava parlando con persone legate al City della sua candidatura alla posizione di allenatore, qualora si fosse liberato un posto in futuro". Maresca era "contrattualmente obbligato" a informare il Chelsea di qualsiasi discussione avuta con altri club.
Il 45enne non avrà certo favorito la sua causa a Londra ammettendo di aver parlato con i rivali nazionali. Ha ulteriormente peggiorato la sua immagine agli occhi dei dirigenti dei Blues quando a metà dicembre ha parlato pubblicamente della presunta mancanza di "sostegno" che stava ricevendo al Chelsea.
Maresca ha portato il Chelsea alle semifinali della Carabao Cup sulla scia di quelle dichiarazioni, ma ha visto la sua gestione giungere al termine all'inizio del 2026, dopo una serie di tre partite di Premier League senza vittorie. La sua ultima partita alla guida della squadra è stata un pareggio per 2-2 con il Bournemouth, che ha visto la squadra di casa fischiata al Bridge.
Chi saranno i prossimi allenatori di Chelsea e City?
Resta da vedere quale sarà il suo prossimo incarico e a chi si rivolgerà il Chelsea per sostituirlo, ma Guardiola sembrerebbe propenso a passare il testimone a un volto familiare.
L'attuale allenatore del City ha già parlato di un uomo che stima molto: "Uno dei migliori allenatori al mondo, Enzo Maresca, lo conosco abbastanza bene, ma il lavoro che ha fatto al Chelsea non è stato sufficientemente apprezzato. Vincere la Coppa del Mondo per club, la Conference League, qualificarsi per la Champions League in un campionato così difficile con una squadra giovane. È eccezionale".
Vincere due trofei e riportare il Chelsea nelle competizioni europee d'élite non è stato sufficiente per Maresca per mantenere il suo posto, con i Blues che ora si preparano a prendere una direzione diversa.
